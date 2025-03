Caso Gentile-Scutellà, domani la protesta del M5S a Cosenza: ecco il programma

- Advertisement -

COSENZA – “Si terrà domani 29 Marzo a Cosenza su Corso Mazzini 239 – poco prima di piazza Bilotti – la manifestazione “Alziamo la testa” (in caso di pioggia la location sarà invece l’Auditorium Guarasci in piazza XV Marzo n.1, di fianco Teatro Rendano) organizzata dal Movimento 5 stelle per denunciare la malapolitica calabrese che ha rubato ai propri concittadini il diritto di voto e portato all’esclusione di Elisa Scutellà dalla Camera dei deputati”. Lo scrivono in una nota i pentastellati.

L’evento avrà inizio dalle ore 16:30 e vedrà la partecipazione di deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali e amministratori locali del M5s provenienti da tutto il Paese, nonché Giuseppe Conte. Oltre al tema principale ci sarà l’occasione per accendere i fari sulle altre ingiustizie che i calabresi devono subire riguardo la sanità, il welfare, l’ambiente, la scuola. A parlarne sono stati invitati esponenti della società civile, di comitati e associazioni, cittadini.

Si ricorda inoltre che alle ore 16:15 – in piazza XI Settembre, raduno dei manifestanti – è previsto un “punto stampa” dove poter incontrare il presidente Conte e gli altri ospiti. In caso di condizioni meteo avverse il “punto stampa” verrà approntato nei pressi dell’Auditorium Guarasci.

Appendino: “domani sarò a Cosenza contro lo scippo del seggio”

“Domani sarò a Cosenza insieme a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle a manifestare perché la nostra collega Elisa Scutellà è stata eletta regolarmente e si è vista scippare un seggio che è stato assegnato a Forza Italia con un meccanismo che è una delle cose più vergognose che abbia mai visto. Sono intervenuti ex-post cambiando le regole sulle schede nulle e, anche grazie al fatto che una serie di schede bianche sono magicamente diventate voti validi, hanno permesso a Forza Italia di prenderci il seggio. Si tratta di un indecente insulto alla democrazia e a quelle persone che hanno espresso il proprio voto per il Movimento 5 Stelle. Abbiamo battagliato in Parlamento ma purtroppo abbiamo perso questa battaglia perché l’arroganza di Forza Italia e il sistema clientelare che ben conosciamo hanno prevalso. Noi non molliamo e domani saremo a Cosenza tutti insieme: non gliela possiamo dare vinta perchè è una questione di legalità”. Lo ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino durante una diretta Facebook.