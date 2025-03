Caso Gentile, anche Risorgimento Socialista Calabria scende in piazza a Cosenza con il M5S

- Advertisement -

COSENZA – Sabato 29 Marzo a Cosenza anche “RSC – Risorgimento Socialista Calabria” scenderà in piazza, con una delegazione provinciale, per protestare contro l’esclusione dell’On. Elisa Scutellà dalla Camera dei Deputati.

“RSC, oltre ad esprimere la propria ferma condanna contro la decisione del Parlamento, che ritiene ingiusta, perché in contrasto con il voto dei calabresi onesti, condivide strategicamente con il M5S la lotta alla malapolitica e, più in generale, alla degenerazione dell’attuale sistema politico italiano”, dichiara in una nota il coordinatore regionale della Calabria Mimmo Metaponte. “Il riferimento è, in particolare, alla corruzione pubblica e privata, alla presenza pervasiva delle mafie, alla limitazione della libertà d’informazione, ai tentativi del Governo di minare l’indipendenza della Magistratura, che RSC intende combattere con il proprio contributo attraverso una politica “concreta” che stia con la gente tra la gente. In campo internazionale, inoltre, RSC è per il raggiungimento di una pace giusta in Palestina e in Ucraina. RSC, pertanto, nel fare propri i valori programmatici espressi dai precetti costituzionali sulla organizzazione della vita democratica del Paese, ritiene decisivo aprirsi ed ampliare la base delle alleanze politiche, per una valida alternativa al sistema “duale” che governa l’Italia ormai da oltre 30 anni, nell’auspicio che il dibattito democratico recuperi finalmente la centralità nella vita politica e sociale del Paese.