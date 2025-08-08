HomeArea Urbana

Casi di botulismo a Cosenza e Sardegna. Il Direttore del Centro Antiveleni: «nessun allarme ma attenzione»

Il prof. Carlo Alessandro Locatelli, Direttore del Centro Antiveleni Maugeri Pavia spiega che l'intossicazione da botulino "è una malattia rara: in Italia si registrano circa 40 casi l'anno"

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

PAVIA – In relazione ai recenti casi di sospetta intossicazione da botulino in Calabria, a Cosenza, e Sardegna, il prof. Carlo Alessandro Locatelli, Direttore del Centro Antiveleni Maugeri Pavia spiega che “È una malattia rara: in Italia si registrano circa 40 casi l’anno di intossicazione da botulino, un numero stabile da tempo e nella maggior parte dei casi dovuti a contaminazione di conserve casalinghe. I casi emersi in questi giorni appartengo a due cluster diversi. Nel primo evento avvenuto in Sardegna il cibo responsabile è stato identificato e si tratta di una salsa industriale. Il Ministero ha già diramato le allerte del caso attraverso le procedure che in Italia sono molto efficienti. Per il secondo evento in Calabria sono tuttora in corso analisi anche se tutti i pazienti hanno in comune un cibo consumato in un esercizio pubblico. I cibi vengono contaminati dalla tossina che il Clostridium botulinum produce in particolari condizioni”.

Il botulismo, infatti, è un’intossicazione causata dalla tossina prodotta dal Clostridium botulinumil veleno più potente conosciuto. I sintomi più comuni sono annebbiamento e sdoppiamento della vista (diplopia), dilatazione delle pupille (midriasi bilaterale), difficoltà a mantenere aperte le palpebre (ptosi), difficoltà nell’articolazione della parola (disartria), difficoltà di deglutizione, secchezza della bocca e delle fauci (xerostomia), stipsi. Nei casi più gravi può verificarsi una graduale perdita di forza nei muscoli di braccia, gambe e in quelli coinvolti nella respirazione, fino ad arrivare alla paralisi dei muscoli respiratori e rendere necessaria l’intubazione. I sintomi neurologici possono essere preceduti da manifestazioni gastroenteriche e compaiono con una latenza variabile da 6 ore a 7 giorni dall’ingestione del cibo contaminato. Se non sopravvengono complicanze, la malattia è reversibile anche se nei casi più gravi il recupero può essere molto lento.

“La tossina botulinica non si vede e spesso non altera il sapore dei cibi. L’antidoto è efficace nella fase iniziale dell’intossicazione, quando la tossina è ancora circolante. Mentre successivamente la tossina si lega ai nervi e il recupero è difficile e molto lento. La prevenzione è quindi fondamentale: sterilizzazione accurata, rispetto delle linee guida del Ministero della Salute e mai dare miele o conserve casalinghe ai bambini sotto l’anno” ricorda Locatelli.

Il sistema di controllo alimentare in Italia è tra i più rapidi ed efficaci in Europa, con ritiri immediati dei lotti contaminati e verifiche capillari nei locali pubblici. In seguito a quanto verificatosi in Calabria e Sardegna, sono state distribuite dosi di antidoto verso gli ospedali che potrebbero essere interessati da altri casi.

 Come prevenire il botulismo? 

Seguire le linee guida (reperibili in rete) e di igiene per la preparazione dei cibi e delle conserve fatte in casa elaborate dal Centro Nazionale di Riferimento per il Botulismo dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute, l’Università degli Studi di Teramo e il Centro Antiveleni Maugeri Pavia.

I sintomi a cui prestare attenzione

Se si ha il sospetto di aver ingerito cibo contaminato è bene monitorare eventuali sintomi quali annebbiamento e sdoppiamento della vista (diplopia), dilatazione delle pupille (midriasi bilaterale), difficoltà a mantenere aperte le palpebre (ptosi), difficoltà nell’articolazione della parola (disartria), difficoltà di deglutizione, secchezza della bocca e delle fauci (xerostomia), stipsi. I sintomi iniziali sono molto aspecifici e comuni: è pertanto importante sottoporsi ad un accurato esame clinico da parte di un medico.

Cosa fare in caso di sospetta ingestione di cibo contaminato? 

Recarsi al Pronto Soccorso più vicino o per le prime informazioni è possibile rivolgersi al Centro Antiveleni Maugeri Pavia al numero 0382 24444 (h24 – 7/7)

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Nuccio Ordine Sindaco di Diamante

Intossicazioni da botulino, il sindaco di Diamante “rassicurazioni dall’Asp: fatto circoscritto”

Tirreno
DIAMANTE(CS) - Il sindaco di Diamante Achille Ordine, con un video suo social, ha voluto fare chiarezza su quanto sta accadendo anche nel Comune...

Perseguitava la compagna con pedinamenti, minacce e aggressioni: scatta il divieto di avvicinamento

Calabria
PETILIA POLICASTRO (KR) - Un uomo di Petilia Policastro è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale...

Botulino killer, due morti dopo aver mangiato dallo stesso ambulante a Diamante: un turista...

Tirreno
COSENZA - Sono un turista campano di 52 anni ed una donna di 45 anni di Praia a Mare (Cosenza) le due persone morte...
incappucciati-negozio-telefonia

Assalto in negozio, commerciante pestato a manganellate da due incappucciati: è in ospedale

Calabria
VIBO VALENTIA - Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo...
cosenza acqua

Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni del cosentino senza...

Provincia
SARACENA (CS) - Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36917Area Urbana22198Provincia19708Italia7979Sport3836Tirreno2839Università1443
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Tirreno

Botulino killer, due morti dopo aver mangiato dallo stesso ambulante a...

COSENZA - Sono un turista campano di 52 anni ed una donna di 45 anni di Praia a Mare (Cosenza) le due persone morte...
incappucciati-negozio-telefonia
Calabria

Assalto in negozio, commerciante pestato a manganellate da due incappucciati: è...

VIBO VALENTIA - Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo...
De-Salazar_conferenza-botulino-Cosenza
Area Urbana

Emergenza botulino, salgono i ricoveri a Cosenza: l’Asp emana un vademecum...

COSENZA - Emergenza botulino a Cosenza. Dopo l'aumento di ricoveri all'ospedale Annunziata per un'intossicazione alimentare partita da un food truck a Diamante, per cui...
Sorical allaccio acqua
Ionio

Piana di Sibari: «nessun taglio d’acqua alle aziende oneste». Il Consorzio...

CASSANO ALLO IONIO (CS) - In seguito alle recenti notizie diffuse dal Movimento Articolo 21 riguardo l'interruzione della fornitura d'acqua nella Piana di Sibari,...
Procede il progetto di rigenerazione degli spazi urbani degradati e fatiscenti, con un investimento economico che è pari a 15 milioni di euro
Area Urbana

Cosenza, nuovo sopralluogo del sindaco a San Vito e Serra Spiga:...

COSENZA - "L'ampio e complesso progetto di rigenerazione di San Vito e Serra Spiga non è un'azione casuale, ma è stata pensata ed inseguita...
Area Urbana

Incendio a Rende, il sindaco ordina bonifica e urgente verifica del...

RENDE (CS) - In merito all'incendio divampato nei giorni scorsi nei pressi di S. Agostino, il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha emanato un'ordinanza...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA