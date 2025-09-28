Casa Nascita all’Annunziata di Cosenza: il parto diventa più umano e naturale

- Advertisement -

COSENZA – All’Ospedale Annunziata di Cosenza un nuovo passo in avanti per un’assistenza più umana e personalizzata. Domani, lunedì 29 settembre alle ore 16.00, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia in via Migliori, verrà inaugurata la nuova “Casa Nascita”, un ambiente innovativo e accogliente pensato per le future mamme.

Il progetto nasce grazie al sostegno di Conad, che con una generosa donazione ha permesso la creazione di uno spazio “umanizzato”, nel quale le donne potranno vivere il momento del parto in un clima intimo e rispettoso.

La “Casa Nascita”

Consente di scegliere modalità di parto alternative, incluso il parto in acqua, promuovendo la naturalità del processo e la libertà di scelta della madre. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di umanizzazione delle cure avviato dall’Ospedale Annunziata, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza della nascita, ponendo al centro il benessere psicofisico della donna, del bambino e della famiglia. Una risposta alle esigenze di molte donne che desiderano vivere il parto con maggiore consapevolezza, autonomia e serenità, in un contesto protetto ma non medicalizzato.