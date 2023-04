Caruso: «il Parco Romeo deve restare così com’è, aperto a tutti»

L’Amministrazione comunale di Cosenza, con a capo il sindaco Franz Caruso e la Terra di Piero, hanno raccolto l’appello di nonna Lia, la donna che dopo gli ultimi atti vandalici registratisi al Parco Romeo, in via Misasi, aveva spinto Sergio Crocco a chiudere per inciviltà il parco inclusivo, dove quotidianamente sono numerosi i bambini che lo praticano. Una provocazione ma non più di tanto, perchè sono ormai quotidiani gli atti vandalici che si registrano.

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha dichiarato senza mezzi termini che questo luogo deve rimanere così com’è, “aperto ed usufruibile a tutti i bambini , agli anziani e ai cittadini tutti, perché è un vero e proprio luogo di ritrovo. E questa – ha sottolineato Caruso – è una struttura dedicata a loro ma soprattutto a chi purtroppo non ha la normalità della propria fisicità”. Il Parco Romeo , nonostante sia un luogo video sorvegliato, l’azione di numerosi volontari che presidiano la struttura purtroppo subisce frequentemente atti vandalici.

Per il sindaco di Cosenza, i luoghi comuni devono essere sentiti come luoghi propri e difenderlo come fosse la sua proprietà. “Deve prevalere la cultura del fatto che la cosa pubblica è di ognuno di noi, – conclude il sindaco -pertanto dovremmo avere il dovere e l’obbligo di tutelarla manutenerla e migliorarla”