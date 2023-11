Caruso favorevole alla fusione con Rende e Castrolibero «contesto il metodo. Il nome? Cosenza»

COSENZA – Una conferenza stampa per spiegare ancora una volta la sua posizione, in qualità di sindaco della città dei Bruzi, rispetto al progetto di fusione Cosenza-Castrolibero-Rende. “Mi sono espresso più volte e ampiamente ma forse la mia posizione è stata interpretata in modo diverso. I cittadini devono sapere la mia posizione e io sono per la città unica”.

“Penso di essere stato l’unico tra gli esponenti politici della provincia e anche in campagna elettorale, sia per le Comunali che in occasione delle Regionali, ad aver parlato chiaro e l’ho anche scritto nero su bianco, nel mio programma ‘Cosenza 2050‘. Pertanto non si può mistificare rispetto alla volontà chiara della mia aministrazione, della mia maggioranza e della mia persona, ad un percorso che deve portare alla Città unica”.

“Sì alla fusione, ma contesto il metodo”

“Non condivido però il metodo – prosegue Franz Caruso – e lo contesto fortemente perchè è calato dall’alto, da parte di consiglieri regionali che hanno avuto ruoli istituzionali in questo comune e non si sono mai preoccupati di portare avanti il progetto e di dire all’opinione pubblica, in campagna elettorale, cosa volevano fare rispetto alla città unica”.

“Ritengo che il legislatore debba avere qualità particolari, soprattutto l’obiettività e non può fare leggi ad personam. Il legislatore deve avere questa funzione se vuole essere un legislatore vero, e fare leggi obiettive che valgano per tutti. Ma questo modo di legiferare non lo è. Per questo chiedo un chiarimento sul percorso per il rispetto che ho verso le Istituzioni, perchè so già che quello che è il percorso che loro hanno impostato e l’obiettivo che vogliono raggiungere”.

Le proposte e l’allargamento ad altri comuni

“Intanto – prosegue Caruso – c’è una modifica all’articolo 1 di questa legge che prevede la scelta del popolo. Siamo in presenza di un ente, un comune capoluogo in dissesto ed un altro in predissesto e prima di procedere, si dovrebbe attendere un parere della Corte dei Conti. Chi di competenza deve valutare aspetti positivi e negativi della fusione dei Comuni che, tra l’altro, non necessariamente devono essere tre. Se inoltre, uno studio di fattibilità si esprime su questa fusione fornendo un parere positivo sull’estendere questa iniziativa ai Comuni a nord, a sud est e a sud ovest della città, io credo che su questo si debba anche ragionare ed è importante farlo su elementi obiettivi, tecnici. E’ qualcosa che va oltre a quello che appare a questa vicenda. Non mi pare ci sia un’azione politica e istituzionale che vada verso la vera creazione di un comune unico, ma sembra che l’obiettivo è di distruggere quello che già esiste”.

Città unica o altro?

“Io ho sempre parlato, avendo la visione della città capoluogo, di area vasta metropolitana ma non mi trincero dietro a formule. Dobbiamo fare cose utili per il territorio e non guidati da obiettivi che non sono l’interesse dei cittadini e possono danneggiarli. Anche perchè, se si va in quella direzione, non si può tornare indietro. Se sono obiettivi politici che lo si dica chiaramente. Facciamo le cose seriamente, in maniera condivisa, con un confronto. La parola finale spetta sempre al cittadino”.

Il sindaco ha anche chiaro quale dovrà essere il nome della Città unica che si andrà a realizzare e a microfoni spenti dichiara “Cosenza“.