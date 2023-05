Caruso e Alimena hanno chiesto l’installazione di un Postamat a Portapiana

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha chiesto a Poste Italiane l’installazione a Portapiana di un ATM Postamat, accogliendo le richieste dei cittadini del Centro Storico che da più tempo si sono visti privati dell’ufficio postale di Corso Telesio e, successivamente, hanno dovuto sopportare il ridimensionamento dell’ufficio postale di Portapiana. Il disagio dei residenti di Cosenza Vecchia rispetto all’accesso ai servizi postali, anche i più semplici, è stato, peraltro, portato all’attenzione del Primo Cittadino Franz Caruso e del Consigliere delegato, Francesco Alimena dal Comitato Spontaneo di Portapiana nel corso di un recente incontro svoltosi a Palazzo dei Bruzi in cui sono state affrontate e discusse diverse altre problematiche del quartiere.

Ieri mattina, quindi, anche a seguito della interlocuzione intercorse tra il consigliere delegato Francesco Alimena ed i rappresentanti istituzionali di Poste Italiane, il sindaco Franz Caruso ha formalizzato la richiesta di apertura di un ATM Postamat attraverso una missiva indirizzata al Responsabile Ufficio relazioni istituzionali Poste Italiane- Area Sud, nel corso della quale è stata manifestata la condizione di precariata all’accesso dei servizi postali da parte dell’utenza, soprattutto quella più anziana, del centro storico di Cosenza.

“Pur comprendendo le difficoltà riscontrate nella ricerca di nuovi locali sicuri e conformi ai criteri richiesti da Poste Italiane su cui si sta profondendo grande impegno per la riapertura dell’ufficio di Corso Telesio –, ha scritto il sindaco Franz Caruso – rispetto alle quali anche l’Amministrazione Comunale, seppur non di propria competenza, sta intervenendo per risolvere la problematica, è auspicabile ed urgente installare un ATM Postamat presso i locali dell’ufficio postale di Portapiana. Un servizio, quest’ultimo, che ritengo indispensabile al fine di dare risposte adeguate ai residenti di Cosenza Vecchia, con particolare riferimento ai meno giovani, con difficoltà di spostamento e poche competenze informatiche, che, quindi si devono recare in centro città per poter usufruire dei servizi postali, anche dei più banali, quali prelevare contanti, pagare bollette ecc.

“Ho molto a cuore Cosenza Vecchia – ha concluso il sindaco Franz Caruso – alla quale sin dal mio insediamento ho rivolto un’attenzione doverosa e particolare, per la valorizzazione della quale abbiamo avviato un importante percorso di riqualificazione, di cui i servizi offerti sono parte integrante e, quindi, devono andare verso la stessa direzione”.