Caruso consegna il sigillo d’oro alla prof Sandra Costanzo: è tra le 20 donne leader di ricerca di eccellenza

COSENZA – Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nell’ambito di una cerimonia pubblica molto partecipata svoltasi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, ha conferito questa mattina alla prof.ssa Sandra Costanzo, tra le ricercatrici di eccellenza internazionale nel settore ‘Antennas and Propagation’, un riconoscimento pubblico al merito con la consegna del sigillo d’oro della città. All’incontro, aperto dalla consigliera con delega alla cultura, Antonietta Cozza e che ha fatto registrare la presenza della presidente della commissione lavori pubblici, Concetta De Paola, hanno partecipato il prof. Stefano Curcio, direttore del DIMES dell’Unical, il dott. Dario Augieri, Dirigente medico responsabile di Igiene e Sanità Pubblica ed il dott. Sergio Nucci.

“Il riconoscimento pubblico che conferisco alla prof.ssa Costanzo questa mattina – ha affermato Franz Caruso – è per me pregno di significato collettivo. Ritengo infatti, che valorizzare e promuovere le nostre eccellenze risponda alla necessità del popolo calabrese di dover raccontare il positivo che insiste nella propria terra per contrastare l’immagine negativa che si divulga della Calabria. Il nostro, infatti, non è un territorio di mafia e criminalità organizzata, ma di tanto, tantissimo altro.

In questo altro occupano un posto di primo piano le eccellenze culturali ed accademiche come Sandra Costanzo che rappresentano il nostro grande orgoglio e che, dunque, dovrebbero essere la nostra bandiera”. Franz Caruso ha, quindi, posto l’accento sulle tante professionalità che si formano all’Unical, altra eccellenza calabrese che primeggia a livello internazionale, ma che purtroppo sono costrette ad emigrare, esportando altrove conoscenza, competenze e professionalità. “Un’emorragia di cervelli che – ha detto Franz Caruso – è necessario fermare. In questa ottica con il magnifico rettore Nicola Leone, stiamo dando vita ad importanti sinergie che mi auguro e spero possano creare momenti di crescita e di progresso capaci di dare una possibilità di lavoro a questi nostri giovani così da trattenerli in Calabria per contribuire al suo sviluppo”.

“Sandra sei tra le 20 donne leader di ricerca di eccellenza nel settore a livello internazionale – ha affermato il sindaco Franz Caruso rivolgendosi direttamente alla prof.ssa Costanzo – e sono fiero di tributarti questo riconoscimento della Città di Cosenza, certo che proseguirai nel tuo cammino raggiungendo sempre nuovi e più grandi traguardi”. Sono seguiti gli interventi del prof. Curcio che si è soffermato sulla tenacia e la determinazione della prof.ssa Costanzo, caratteristiche che le hanno consentito di emergere in un ambiente, quello scientifico ed accademico, prettamente maschile in cui la donna deve lavorare di più e con maggiore fatica. Il dott. Augieri ha invece rilevato la straordinaria umanità di Sandra Costanzo dimostrata da referente Covid per l’Unical. Sergio Nucci, infine, amico di famiglia ha commosso la platea ricordando la mamma di Sandra Costanzo, Erminia, e raccontando il dietro le quinte del successo della scienziata dell’Unical, fatto di tante rinunce e sacrifici.