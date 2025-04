Caruso al congresso Cisl: «Senza AV e stabilizzazione TIS, il futuro della Calabria è a rischio»

- Advertisement -

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso, intervenendo al congresso provinciale della Cisl, dove ha espresso il proprio apprezzamento per la corposa relazione del segretario Michele Sapia, ha chiesto formalmente al sindacato di rivedere l’accordo siglato a livello regionale per la stabilizzazione dei TIS e sostegno alla battaglia portata avanti per la realizzazione dell’Alta Velocità in Calabria. Franz Caruso, che non ha mancato di valorizzare la presenza in sala del Procuratore della Repubblica, Vincenzo Capomolla, “che rappresenta – ha detto – un messaggio importante di lotta alla criminalità organizzata ed a tutte le criminalità che purtroppo inquinano anche il mondo del lavoro”, si è soffermato sulla stabilizzazione dei 4 mila tirocinanti calabresi contestando un accordo ” che – ha sostenuto Franz Caruso – spalma le responsabilità su altre amministrazioni, laddove la responsabilità, se c’è, è della Regione.

I comuni non hanno la forza economica per garantire la stabilità lavorativa dei tirocinanti che sono fondamentali per la vita delle P.A. Per quanto mi riguarda, come Sindaco della città capoluogo non posso assicurare un contratto a tempo indeterminato a tutti i circa 50 che sono presenti negli uffici comunali, dove svolgono un lavoro importantissimo e che consentono, ad un Comune in dissesto e con un disastro organizzativo ereditato, di andare avanti e di farlo nel migliore dei modi. I miei tirocinanti sono fondamentali per la vita dell’amministrazione, e li ringrazio uno ad uno, ma non riusciremo mai a garantire a tutti loro la stabilità che meritano. Se non può farlo il Comune Capoluogo, non lo potranno fare, ritengo, neanche i piccoli Comuni. Si capisca, perciò, che con un contributo una tantum di 25 mila euro non si può pensare di garantire la stabilizzazione di tutti i TIS calabresi. Quello dei tirocinanti, d’altro canto, è un problema che si trascina da troppo tempo e che deve essere affrontato ora e subito, ma in maniera adeguata. Per farlo sono disponibile al confronto ed alla riflessione per garantire dignità e sicurezza nel futuro a questi lavoratori ai quali mi sento particolarmente vicino, così come lo sono da sempre a tutti i lavoratori”.

“Sono orgogliosamente socialista – ha concluso Franz Caruso – rappresento, pertanto, il partito del lavoro e dei lavoratori. Insieme, quindi, dobbiamo impegnarci per creare migliori condizioni di lavoro nel nostro territorio e nuove opportunità per fermare i nostri giovani in Calabria. Condizioni che passano anche e soprattutto attraverso serie politiche di sviluppo e di progresso che possono attecchire solo se realizzeremo infrastrutture moderne ed europee. Tra queste, oltre al superamento delle criticità nella viabilità interna, alla elettrificazione della rete ferroviaria ionica, alla modernizzazione della SS106, ritengo di fondamentale importanza la realizzazione dell’AV Sa-RC. E’ inutile discutere, infatti, dell’importanza o meno del Ponte sullo Stretto, se manca una struttura fondamentale per assicurare un collegamento veloce della nostra regione con il resto del Paese. Sappiamo che il PNRR per l’alta velocità in Calabria non è arrivato e non arriverà mai. Dobbiamo, quindi, fare in modo che le risorse individuate per questo intervento vengano realmente spese ed investite per realizzare l’alta velocità, che non è alta capacità. Su questo tema chiedo alla Cisl ed ai sindacati tutti di fare propria questa battaglia che, per mio conto, insieme a tanti altri colleghi sindaci e professionisti e tecnici del settore, ho già avviato da tempo a favore della nostra terra ed al servizio delle nuove generazioni”.