Cartelle pazze, cosentini infuriati. Troppi errori: ieri riunione della commissione Bilancio

COSENZA – Riunione ieri mattina della commissione Bilancio, presieduta dal consigliare, Gianfranco Tinto. Un importante risultato l’amministrazione comunale lo ha conseguito in merito alla riscossione dei tributi passando da uno scarno 26% all’attuale 50% circa.

Ancora tante altre tappe affinché la percentuale salga ulteriormente e rientri nei parametri ottimali, considerato pure il dissesto finanziario dell’Ente. Molti sono i disagi e i cittadini chiedono chiedono chiarezza. Tinto, pronto a convocare la seduta recependo gli appelli lanciati da taluni esponenti dell’opposizione, come Francesco Spadafora, capogruppo di Fratelli d’Italia nel civico consesso, e della collega Bianca Rende, leader le dell’omonimo gruppo consiliare.

In esame anche la possibilità di attivare una sorta di Sportello dedicato alle urgenze (come rimarcato da Bianca Rende) così da evitare disagi ai cittadini-utenti, spesso in fila per ore intenti a sanare l’eventuale posizione. All’incontro di ieri c’erano il dirigente, Giuseppe Bruno, il delegato del sindaco al settore specifico, Antonello Costanzo, il funzionario dell’ufficio Tributi e una delegata di Municipia. La riunione è stata aggiornata a giovedì prossimo in modo da approfondire la questione.