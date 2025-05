Carmelo Belmonte (NM) «Il centro storico di Rende? Incentivi e sgravi fiscali per attrarre investimenti»

- Advertisement -

RENDE – «Sono cresciuto a Rende, proprio centro storico. Credo sia arrivato il momento di difenderlo e rilanciarlo una volta per sempre. Il nostro è uno tra i borghi più belli e suggestivi della Calabria, ma da oltre un decennio vive una profonda crisi dovuta allo spopolamento, alla mancanza di servizi ed esercizi commerciali e troppo spesso è stato relegato ai margini delle politiche comunali». È quanto scrive in una nota Carmelo Belmonte, giovane cresciuto nel centro storico e candidato al consiglio comunale con Noi Moderati, al fianco del candidato a sindaco di centrodestra Marco Ghionna.

«Le mie radici – spiega il candidato al consiglio comunale- sono ben piantate nel centro storico che oggi vive una situazione di totale abbandono. Eppure in tanti hanno deciso di rimanerci nonostante le tante difficoltà. Il problema è che non c’è nessun punto di riferimento per giovani, anziani e disabili con poca assistenza e difficoltà persino di acquistare una bottiglia di acqua o di latte». Tra i temi principali che Belmonte porta all’attenzione degli elettori c’è quello delle attività economiche. La chiusura dell’ultimo negozio di vicinato in paese è, per lui, un campanello d’allarme: «Un centro storico senza attività è un centro che muore. Servono incentivi, sgravi fiscali e progetti che attraggano giovani imprenditori».

Altro nodo cruciale è quello della viabilità, dei collegamenti con Cosenza e l’area urbana e soprattutto delle infrastrutture. Belmonte spiega che occorre riattivare le scale mobili ferme da tempo: «Sono un’infrastruttura strategica, perché rappresentano una delle principali vie di accesso al centro storico. Riattivarle significa avvicinare cittadini, studenti, visitatori».

Il sostegno del partito per una viabilità migliore

Il percorso politico di Carmelo Belmonte trova forte appoggio nel partito Noi Moderati, che ha puntato su una lista fatta di giovani, donne e volti nuovi del territorio, con l’obiettivo di portare energie fresche e idee concrete all’interno dell’amministrazione comunale. Franco Pichierri, componente del direttivo Nazionale di “Noi Moderati”, è tra i principali promotori del progetto politico a sostegno dell’ingegnere Marco Ghionna. Ha sottolineato con chiarezza lo spirito con cui è stata composta la squadra:

«Scegliamo giovani e, soprattutto, persone del territorio. Abbiamo costruito una lista che rappresenta idee e rinnovamento. E Carmelo Belmonte è uno dei tanti giovani candidati che incarna perfettamente la nostra visione: conoscenza del territorio, passione civile e voglia di cambiamento».

Gli fa eco Fulvio Campanaro, Coordinatore di Noi Moderati Cosenza, che ha posto l’accento su una delle questioni più sentite dal candidato Belmonte: la viabilità e l’accessibilità a Rende centro storico. «Il rischio di isolamento del centro storico è concreto se non si interviene con determinazione. Servono scelte chiare e investimenti mirati per garantire collegamenti efficienti con il resto della città», ha affermato Campanaro, richiamando alla necessità di un piano integrato per la mobilità urbana. La riattivazione delle scale mobili, oggi ferme, ma fondamentali per collegare in modo agevole il centro storico con le aree più basse della città. Il rafforzamento delle linee di trasporto pubblico, in particolare nelle fasce orarie più critiche, con corse frequenti e collegamenti diretti tra Rende paese, l’Università della Calabria e i quartieri periferici. L’istituzione di navette gratuite nei fine settimana per favorire il turismo di prossimità e gli eventi culturali. Segnaletica turistica e digitale per migliorare l’orientamento e valorizzare i percorsi pedonali del borgo.

Non manca quindi un richiamo alla necessità di potenziare il trasporto pubblico locale, anche in collaborazione con il consorzio, per garantire una mobilità più efficiente e sostenibile. La candidatura di Carmelo Belmonte si inserisce in un progetto più ampio, quello del centrodestra guidato da Marco Ghionna, ma porta con sé un’identità ben precisa: quella di chi vive ogni giorno la realtà del borgo e ne conosce le criticità, ma anche le potenzialità.

Tutti elementi che vanno nella direzione di un centro storico più accessibile, più vivo e meglio integrato nel tessuto urbano della città. Un impegno concreto, condiviso da tutto il movimento di Noi Moderati, per far sì che Rende centro storico torni ad essere non solo un simbolo della storia locale, ma anche un luogo dinamico, vissuto e attrattivo.

Un impegno concreto per l’artigianato e le imprese locali

Carmelo Belmonte ha visitato il laboratorio di liuteria del maestro Emilio Natalizio, situato all’interno del Museo Civico di Rende. Un laboratorio che ospita la prima Scuola di Liuteria della Calabria: un’iniziativa che fonde tradizione artigianale e formazione professionale, rappresentando un punto di riferimento per la valorizzazione delle arti manuali e del patrimonio culturale locale. Belmonte ha espresso il suo sostegno all’artigianato locale, riconoscendo l’importanza di realtà come quella del maestro Natalizio nel preservare e promuovere le tradizioni rendesi. Ha sottolineato come tali iniziative non solo mantengano vive le competenze artigianali, ma possano anche diventare catalizzatori per il turismo culturale e l’economia locale. continua – Belmonte: «Il nostro centro storico ha un potenziale enorme».

«Valorizzare l’artigianato significa non solo preservare la nostra identità culturale, ma anche creare opportunità economiche e occupazionali per noi giovani. Il centro storico di Rende può tornare a vivere – conclude – ma servono coraggio, concretezza e amore per il territorio. Io ci metto la faccia, le idee e la passione. In un momento in cui la sfiducia nella politica cresce, credo che serva il coraggio di metterci la faccia, di ascoltare davvero i cittadini e di costruire insieme un futuro diverso per Rende. Per questo ho deciso di candidarmi: non per ambizione personale, ma per amore verso la nostra comunità».