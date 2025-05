Carlo e Anna, due giovani cosentini campioni nazionali di dibattito agonistico universitario

COSENZA – Due cosentini, Carlo Mascherpa e Anna Sorrentino sono campioni nazionali di dibattimento agonistico a livello universitario. Carlo Mascherpa, diplomato nel 2022 al liceo classico Bernardino Telesio e Anna Sorrentino, diplomata al liceo classico Gioacchino da fiore nel 2021 sono ambedue studenti presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento.

Sono parte attiva dell’associazione universitaria di dibattimento “Tridentum debating Sociey” (TDS) rispettivamente come vicepresidente e tesoriera. Quest’anno hanno partecipato al Campionato Italiano Giovanile Debate (CIGD) Sezione University organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia (SN-DI) formulando due squadre: la vincitrice “Trentingrani”, composta da Anna, Carlo ed Elena della Valentina (una ragazza veneziana) e la squadra “Tre Parlanti parole”.

Il torneo accoglie squadre provenienti da università di tutta Italia, volendo anche composte da studenti provenienti da atenei diversi. La struttura degli incontri è quella del modello British Parliamentary: 4 squadre, ciascuna da due debater, 2 per il pro e 2 per il contro, che dibattono una mozione dinnanzi a una commissione composta da tre giudici.

La mozione viene data ai partecipanti solo 15 min prima del dibattito (Modello impromptu), in questo breve arco di tempo si sceglie come formulare i propri discorsi, la strategia argomentativa e quale dei tre componenti della squadra ricoprirà i due ruoli previsti per ciascun incontro, nonché le modalità per adempiere ai diversi oneri di protocollo.

Le squadre prendono rispettivamente i nomi di “Opening Government” e “Closing Government” a favore della mozione e “Opening Opposition” e “Closing Opposition” contro questa.

Il torneo si è svolto in modalità asincrona e prevedeva 16 squadre universitarie da tutta Italia. Dopo una 1° fase composta da tre incontri, si sono creati due gironi per le semifinali, dove a passare il turno solo le prime due classificate per ogni semifinale.

Giorno 25 maggio 2025 si è avuta la finale a quattro in presenza nel comune di Misano Adriatico (RN), alla quale hanno preso parte solo Elena e Carlo, vincendo e dibattendo la mozione “Questa casa introdurrebbe un regime di imposta agevolato per manufatti realizzati con una percentuale di materiale riciclato spostando la tassazione dal lavoro all’inquinamento”. Carlo ha ottenuto il premio come uno dei migliori speaker del torneo sezione University.