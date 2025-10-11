- Advertisement -

RENDE – Non solo la città Cosenza (De Cicco ha parlato di un vero e proprio disastro), la carenza idrica si fa sentire anche Rende. L’amministrazione comunale è intervenuta sulle persistenti criticità legate alla mancanza di acqua che, soprattutto nell’ultima settima, stanno creando disagi ai cittadini, precisando che la responsabilità del servizio non è in capo al Comune, ma alla Sorical, la società che gestisce l’approvvigionamento idrico in Calabria.

Carenza idrica a Rende: due diverse interruzioni

«Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune di Rende – si legge in una nota – in quanto la gestione del servizio è affidata a Sorical. Con la società – prosegue il comunicato – manteniamo rapporti costanti e continui per garantire il corretto flusso di informazioni sulle forniture erogate ai cittadini». Il Comune sottolinea inoltre come, nonostante i limiti delle proprie competenze, stia monitorando con attenzione la situazione, aggravata dalla generale emergenza idrica regionale.

«Il nostro senso di responsabilità politica – si legge ancora – ci porta ogni giorno ad andare oltre ciò che rientra formalmente nelle nostre attribuzioni». Nel dettaglio, l’amministrazione spiega che le utenze comunali sono state colpite da due diverse interruzioni: una riguardante l’Acquedotto Abatemarco, che ha causato il blocco delle forniture nell’area nord della città, e l’altra relativa all’acquedotto Capodacqua, che ha provocato disservizi nella zona sud.

«Secondo quanto riferito da Sorical, tutte le fonti di approvvigionamento sono tornate attive da mercoledì sera e si prevede un ritorno alla normalità a breve in tutto il territorio comunale».

Infine, il Comune di Rende respinge le polemiche politiche sorte nelle ultime ore, definendole “poco costruttive” e puntando il dito contro “tentativi di esibizionismo”. «Va ricordato – conclude la nota del Comuine – che il dichiarante di alcune recenti affermazioni polemiche è parte integrante delle forze politiche che esprimono i vertici della Sorical».