Carcinoma della prostrata, screening gratuito per la prevenzione a Cosenza

COSENZA – “Crediamo nella prevenzione come mezzo fondamentale per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita in tutti gli ambiti medici”. Con queste parole Giancarlo Greco annuncia l’Open day che si terrà martedì 3 e mercoledì 4 giugno nel nuovo reparto di Urologia della Sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti a Cosenza.

Uno screening gratuito per la prevenzione del carcinoma della prostata con il dottor Emilio De Giacomo.

Il primo giorno, martedì 3 giugno, sarà dedicato all’analisi PSA, mentre il giorno successivo, mercoledì 4 giugno, si terrà la visita urologica.

Per prenotare Numero Unico di Prenotazione (NUP) 0984 32317.

Il carcinoma della prostata è la neoplasia maschile più diffusa in Italia, soprattutto tra gli uomini over 50. Nel 2024 sono stati registrati oltre 40mila nuovi casi, con un’incidenza stimata di 40.192 diagnosi. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è superiore al 90%, grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie. Secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), un uomo su otto in Italia sviluppa questa malattia nel corso della vita.