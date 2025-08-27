HomeArea Urbana

Carcere di Cosenza, la Camera penale ad Antoniozzi: «Rimuovere i pannelli di plexiglass». Il deputato accoglie l’appello

La Camera penale ha chiesto al deputato di farsi portavoce per eliminare i pannelli che “sbarrano le sbarre” delle celle cancellando ogni orizzonte visivo. Antoniozzi dice sì: si impegna a parlare con il sottosegretario Delmastro e a recarsi in riservatezza presso la casa circondariale

COSENZA – Dopo un botta e risposta tra la Camera penale di Cosenza ed il deputato FdI Alfredo Antoniozzi sull’attenzione ai diritti dei detenuti, pare che le due parti abbiano trovato il terreno fertile sul quale lavorare insieme. Proprio negli scorsi giorni la Camera penale aveva chiesto ad Antoniozzi di impegnarsi a favore dei detenuti che si trovano oggi nella casa circondariale della città dei Bruzi, 270 a fronte di un limite massimo di 220, tutti “ammassati in un unico spazio angusto” e con servizi igienici inesistenti.

La richiesta al deputato era quella di far “rimuovere la vergogna delle vergogne per un vero Stato di diritto: quei maledetti pannelli in plexiglass che – da noi segnalati e dunque denunciati sin dal 2024 dal nostro Garante regionale nella inascoltata Relazione semestrale – “sbarrano le sbarre” delle celle, – dice la Camera Penale – cancellano ogni orizzonte visivo e arroventano l’aria di quei detenuti del carcere di Cosenza che sono così trasformati in ‘murati vivi'”.

Non si è fatta attendere la risposta di Antoniozzi che nella giornata di oggi ha fatto sapere: “Accolgo l’appello della Camera penale di Cosenza. Bisogna rimuovere il plexiglass dalle sbarre del carcere della nostra città. – ha specificato – Informerò il sottosegretario Delmastro e sono disponibile a recarmi presso la casa circondariale ovviamente nella riservatezza di un periodo elettorale per evitare ogni rischio di strumentalizzazione. Ribadisco – has concluso nella nota – la mia disponibilità a sostenere come ho sempre fatto le ragioni dell’Avvocatura cosentina cui va il mio sostegno”.

