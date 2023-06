Carcere di Cosenza, gli agenti si preparano al sit-in: «ecco perché protestiamo»

COSENZA – Tutto pronto per la protesta davanti al carcere di Cosenza che si terrà il 3 luglio 2023 dalle ore ore 10.30 alle ore 12.30. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria “Pol.Giust.” specifica le motivazioni del sit-in:

“Carenza di personale; – Straordinari non retribuiti; – Turni di servizio insostenibili oltre alle 8 (otto) ore odierne viene chiesto al personale di restare qualche ora in più quasi ogni giorno almeno fino alle 18. Spesso il reperibile costretto a fare il turno 8/16 e 18/24; – Reparto isolamento dove sono ubicati Detenuti psichiatrici con personale non formato a fare fronte a tale situazione, inoltre essendo un reparto molto piccolo privo di finestre e con questa tipologia di Detenuti che vivono in degrado viene a mancare l’igiene e nel reparto vi è un incredibile puzza rischiando di contrarre qualche infezione; – Cariche fisse senza essere vincitori di interpello; – Ormai diventato quasi quotidiano l’accorpare piani detentivi a un solo agente non solo nel turno di notte ma anche sul 16/24 dovendo far fare telefonate ai detenuti in entrambi i piani oltre che permettere a chi ne ha bisogno di recarsi in infermeria.

Personale costretto a coprire più posti di servizio specialmente a chi presta servizio al piano terra dei reparti oltre a vigilare la sezione si richiede di fare il box ingresso reparto vigilare su lavorante lavanderia sita ai piani terra come alle altre attività come scuola spesa detenuti barbera assistenti volontari visite mediche; – La sorveglianza generale costretta a fare spesso anche l’atrio mandorla “atrio accesso uffici e reparti detentivi. Piantonamenti fuori sede come ospedale Germaneto e Lamezia. – Rotazione sui posti di servizio dando valvola di sfogo a chi sempre in sezione. – Si chiede un urgente invio anche di personale distaccato o assegnazione neo agenti”.