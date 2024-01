Carcere Cosenza: sequestrati 7 telefoni e 27 involucri di stupefacente

COSENZA – Operazioni da parte del Personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Cosenza . In due interventi, sono stati sequestrati sette telefoni cellulari, compresi smartphone e micro telefoni, e 27 involucri contenenti sostanze stupefacenti suddivise in dosi.

“Tutto ciò grazie a chi lavora quotidianamente con grandi difficoltà , quali interminabili turni di servizio che superano anche le 8 ore al giorno , con chi lavora coprendo più posti di servizio e chi viene richiamato in servizio dalle ferie o dal riposo settimanale. Un grazie a questi Poliziotti che aspettano risposte ai loro sacrifici da chi oggi li ha messi del dimenticatoio, da chi dovrebbe tutelare come sancito nelle normative vigenti la salute del dipendente e invece non lo fa.

Il Personale è stanco e si sente abbandonato da chi dovrebbe tutelato e farlo lavorare in condizioni dignitose ma (invece non riesce neanche a sostituire le maniglie delle finestre)…. e viste le temperature gelide di questi giorni. A questo punto ci chiediamo…Lo stato dov’è? Il Dipartimento dell’ amministrazione Penitenziaria fa promesse ma si attendo i fatti. Il CON.SI.PE. Polizia Giustizia esprime solidarietà e gratitudine a tutti i colleghi con l impegno di lottare affinché qualcosa possa cambiare è quanto affermano il Segretario Regionale Giuseppe MARINO e il Vice Segratario Regionale Michele Desantis”.