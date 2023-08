Carcere Cosenza, Marino Con.si.pe: «dopo le promesse aspettiamo ancora i fatti»

COSENZA – “Oltre al danno la beffa. Qualcosa si inizia a muovere dichiarava il Vice Segratario Regionale Polizia Giustizia Con.si.pe Giuseppe Marino‘. A muoversi oggi – scrive Marino – sono solo tante menzogne per placare animi e dare illusioni al personale.

Era previsto per incremento dell’organico presso la Casa Circondariale di Cosenza, l’arrivo di 11 unità uomini e 3 donne di neo agenti a fine corso come loro prima assegnazione. A dar manforte ai colleghi l’assegnazione di una sola unità femminile “questa O.S. le da il benvenuto e le auguro buon lavoro”. Per il restante personale si è provveduto a mobilità ordinaria destinati a Cosenza vero le 11 unità ma pur vero 7 delle quali si trovavano già in questa sede in assegnazione temporanea oggi hanno avuto il trasferimento , come lo hanno avuto 7 unità in altri istituti.

La situazione peggiora giorno dopo giorno come il carico di lavoro degli Agenti ” i piani delle sezioni detentive accorpati sono passati da due a tre “. Le risposte attese dalla Direzione come promesso in data 3 luglio in occasione del sit.in pare siano andate in ferie mentre il Personale ormai stremato ha superato qualsiasi livello di sopportazione. Ci faremo sentire ancora più forti e più numerosi. Per poi essere in massa presenti il 12 Ottobre a Montecitorio”.