Capodanno triste: addio a Walter Molino, storico pizzaiolo di Cosenza

COSENZA – Un Capodanno triste per la città di Cosenza. Si è spento a 61 anni all’Annunziata di Cosenza, sconfitto da un brutto male Walter Molino, storico pizzaiolo cosentino. La sua pizzeria su Viale della Repubblica era diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per tutta la città, dove si faceva la fila anche di ore per degustare le sue pizze. Negli anni aveva poi aperto un secondo locale a Viale Cosami. I funerali si terranno mercoledì pomeriggio alle 16 nella parrocchia di Sant’Aniello.

