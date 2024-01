Capodanno tra strade devastate e botti. Ma Cosenza ne esce incolume e ‘ripulita’

COSENZA – Capodanno da incubo in diverse città italiane a causa della pericolosa euforia dei festeggiamenti tra strade devastate e botti. Da Taranto, a Napoli e Milano si è assistito a veri e propri scenari di ‘guerra’ tra tensioni, elettrodomestici buttati giù dai balconi, rifiuti che bruciavano sotto una pioggia di fuochi e strade ridotte in discariche.

Sono 12 i feriti in Calabria, tutti lievi, comunque, per i ‘botti’ di Capodanno. Tutti i feriti si sono fatti medicare in ospedale per lesioni agli arti superiori. Ripartiti per province, i feriti sono stati tre a Catanzaro, tre a Cosenza, tre a Reggio Calabria, due a Vibo Valentia ed uno a Crotone. Per nessuno di loro comunque, si é reso necessario il ricovero in ospedale.

Cosenza ne esce incolume in termini di ‘inciviltà’

In termini di ‘incivilità’ Cosenza e provincia che ne sono uscite incolumi incolume e ripulita. I festeggiamenti nelle principali piazze del Cosentino (Cosenza, Corigliano -Rossano, Castrovillari, Cassano allo Ionio) hanno dato riscontro positivo da parte di tutta la cittadinanza, grazie anche ai dispiegamenti massicci di servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Cosenza, dopo i festeggiamenti del Capodanno, è stata ripulita nell’immediato. Lo testimoniano anche le foto postate dall’assessore Francesco De Cicco che mostra con soddisfazione le strade linde e pinte, ringraziando “tutti i lavoratori ecologici, Coop e responsabili comunali per ottimo lavoro svolto”.

Un sospiro di sollievo, dunque, per gli amministratori, dopo le polemiche sollevate per il devasto avvenuto nella città dei bruzi tra il 24 e 25 dicembre, con strade invase da una valanga di rifiuti nelle zone centrali della movida.

“Questo in virtù della civile partecipazione della cittadinanza, anche e soprattutto dai servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica predisposti dal Questore della provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, diretti da funzionari della Polizia di Stato in uno sforzo ottimale sinergico con le altre FF.PP. e Polizia locali già avviate nei giorni precedenti con la meticolosa predisposizione di misure organizzative. Ringraziamenti sono giunti anche dai Sindaci , che hanno evidenziato come le Forze di Polizia, con grande professionalità e senza alcuna imperfezione, hanno lavorato fino al mattino per la sicurezza e l’incolumità pubblica”, dichiara la Questura di Cosenza.