Capodanno a Cosenza: vietata la vendica di alcolici, l’uso di bottiglie e lattine. Multe fino a 500 euro

COSENZA – Con ordinanza firmata dal sindaco di Cosenza Franz Caruso, sono stati imposti una serie di divieti nell’area, nelle vie e in tutte le zone antistanti l’area compresa tra Piazza Dei Bruzi, Piazza G. Carratelli e Piazza XX Settembre dove si svolgerà l’atteso concerto musicale di “Giorgia” in occasione dei festeggiamenti di fine anno, che riguardano il consumo di alcol, l’utilizzo di bottiglie di vetro e di fiochi pirotecnici. Misure messe in atto anche per la cattiva abitudine delle persone (anche dopo quello che è successo la vigilia di Natale) di acquistare bevande anche in contenitori

di vetro e/o lattine da consumare in strada e che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza delle persone, in quanto oggetti contundenti atti ad offendere. Inoltre, nel corso del tavolo tecnico tenutosi presso la sede della Questura e inerente la predisposizione dei servizi di prevenzione in occasione del succitato concerto, è stato chiesto all’Amministrazione Comunale di emettere apposita ordinanza per la

tutela dell’incolumità pubblica.

I divieti per la notte di Capodanno

In particolare dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle ore 8:00 del 1 gennaio 2024

1) su Piazza dei Bruzi e nel raggio di 300 metri: a tutti i titolari di pubblici esercizi, agli operatori su area pubblica, ai titolarti di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, compresi i distributori automatici:

– di vedere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche

– di vendere per asporto qualunque bevanda in contenitori di vetro e/o lattine metalli o altri contenitori rigidi

2) All’interno dell’area del concerto compresa da Piazza Dei Bruzi, Piazza E. Cenisio-Piazza XX Settembre-Piazza G. Carrattelli, Corso Umberto, da Via Trento a Piazza XX Settembre-Viale Trieste, da Piazza G. Matteotti a Via Trento:

– di accedere alle suddette aree con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro e/o lattine-metalli o altri contenitori rigidi

– di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, bottiglie, lattine, contenitori di qualsiasi tipologia atti ad offendere

– di introdurre e usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici contenente miscele detonanti e/o esplodenti e comunque qualsiasi artificio che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante o fischiante

– di introdurre o utilizzare spry urticante al peperoncino.

Fuochi d’artificio nelle altre zone della città di Cosenza

Per quanto riguarda tutte le altre zone della città viene raccomandato il non utilizzo di petardi, botti, razzi e in generale fuochi d’artificio e pirotecnici contenenti miscele esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell’incolumità di persone e animali di affezione.