Caos Cosenza Calcio, l’appello di Dodaro a Caruso: «Pressioni a Guarascio per restituire dignità al Club»

- Advertisement -

COSENZA – In seguito alle recenti vicende che hanno interessato il Cosenza Calcio, il consigliere di minoranza Alfredo Dodaro scende in campo ed esprime il suo profondo sconcerto per la situazione attuale definendo quello che è accaduto negli ultimi giorni il “punto più basso mai toccato dalla squadra cittadina”.

La squadra è in ritiro a Lorica per l’inizio della preparazione che Dodaro descrive come avviata nelle “peggiori delle condizioni”. Il consigliere, infatti, fa presente che siano stati usati “mezzi privati per raggiungere la località silana” oltre al “distacco di figure importanti che hanno caratterizzato le passate stagioni”. A tutto ciò si aggiungono “le indiscrezioni che circolano tra i tifosi e sui mezzi di comunicazione che non sono rispettose dei colori societari”.

Cosenza Calcio, Dodaro: “Si va verso il baratro”

Dodato tuona: “Si sta toccando il fondo con la telenovela della vendita, il tracollo in Serie C,” evidenziando “la totale assenza di professionalità e rispetto per la storia del club”. Il consigliere ha sottolineato come la “mancanza di una comunicazione ufficiale e l’utilizzo di mezzi privati oltre che a quanto pare le visite mediche “pagate di tasca propria” siano sintomi di una gestione che sta portando il Cosenza Calcio verso il baratro“.

Un quadro, ricorda Dodaro che sta “esasperando gli animi dei tifosi e della città intera. La città merita di più” incalza il consigliere che manda un accorato appello al sindaco Franz Caruso a cui chiede di “esercitare quotidianamente, nelle possibilità, pressioni sul presidente Guarascio per porre fine a “tanta agonia” e restituire dignità al Cosenza Calcio e ancor più alla Città e a tutta la sua provincia”.