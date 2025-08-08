Cani randagi a Cosenza, attive due squadre di cattura straordinaria

- Advertisement -

COSENZA – In seguito ai fatti avvenuti ieri nei pressi di via Marconi, a Cosenza, dove un branco di circa sette cani randagi ha circondato un uomo che stava portando a spasso il proprio cane, facendo vivere attimi di paura e tensione a chi si trovava nella zona, il Comune di Cosenza ha deciso di prendere dei provvedimenti.

Come comunicato questa mattina sui social dall’assessore Francesco De Cicco sono state attivate due squadre di cattura straordinaria. La decisione presa in accordo all’assessore al welfare con delega al randagismo Buffone, punta a catturare i cani, che in branco rischiano di essere pericolosi, e condurli in canile dove riceveranno le giuste cure e attenzioni.

L’assessore ha precisato che tante sono state le segnalazioni sull’avvistamento del gruppo di cani randagi, arrivate da zona Via Degli Stadi, via Pane Bianco, San Vito, Serra Spiga e San’Ippolito. L’appello di De Cicco è rivolto proprio a tutti cittadini: a loro chiede massima collaborazione invitandoli a riferire dove i cani vengano avvistati nella giornata odierna per fare in modo che le squadre di cattura possano intervenire quanto prima.