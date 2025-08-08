HomeArea Urbana

Cani randagi a Cosenza, attive due squadre di cattura straordinaria

La decisione presa dal Comune di Cosenza e comunicata sui social dall'assessore De Cicco che in accordo con l'assessore Buffone, punta a catturare i cani, che in branco rischiano di essere pericolosi, e condurli in canile dove riceveranno le giuste cure e attenzioni

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – In seguito ai fatti avvenuti ieri nei pressi di via Marconi, a Cosenza, dove un branco di circa sette cani randagi ha circondato un uomo che stava portando a spasso il proprio cane, facendo vivere attimi di paura e tensione a chi si trovava nella zona, il Comune di Cosenza ha deciso di prendere dei provvedimenti.

Come comunicato questa mattina sui social dall’assessore Francesco De Cicco sono state attivate due squadre di cattura straordinaria. La decisione presa in accordo all’assessore al welfare con delega al randagismo Buffone, punta a catturare i cani, che in branco rischiano di essere pericolosi, e condurli in canile dove riceveranno le giuste cure e attenzioni.

L’assessore ha precisato che tante sono state le segnalazioni sull’avvistamento del gruppo di cani randagi, arrivate da zona Via Degli Stadi, via Pane Bianco, San Vito, Serra Spiga e San’Ippolito. L’appello di De Cicco è rivolto proprio a tutti cittadini: a loro chiede massima collaborazione invitandoli a riferire dove i cani vengano avvistati nella giornata odierna per fare in modo che le squadre di cattura possano intervenire quanto prima.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Polizia Crotone

Violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie e delle figlie, arrestato

Calabria
CROTONE - Sono stati gli agenti della polizia di Stato di Crotone ad arrestare l'uomo per maltrattamenti in famiglia e violenze nei confronti delle...
carabinieri-incendio san floro

Sorpreso ad appiccare il fuoco in campagna, tenta di sbarazzarsi dell’accendino: arrestato bracciante

Calabria
SAN FLORO (CZ) - Un uomo di 35 anni, bracciante agricolo di nazionalità straniera, è stato arrestato in flagranza di reato per incendio boschivo....
droga siepe rione modena reggio carabinieri

Nasconde la droga nella siepe vicino casa, arrestato dai carabinieri

Calabria
REGGIO CALABRIA - Pensava di aver trovato in nascondiglio perfetto perfetto per la droga, tra le siepi vicino casa, ma i carabinieri di Rione...

Il botulismo: una minaccia invisibile e pericolosa, tra conserve fatte in casa e cibi...

Calabria
COSENZA - I casi di botulismo registrati nelle scorse ore sul Tirreno Cosentino, che sarebbero riconducibili ad alcuni panini con salsiccia e broccoli di...

Botulino nei panini del food truck a Diamante: sono nove i ricoverati, una vittima

Area Urbana
COSENZA – Un sospetto focolaio di intossicazione da botulino che potrebbe essere legato all'aver consumato un panino acquistato in un food truck a Diamante....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36905Area Urbana22190Provincia19704Italia7979Sport3836Tirreno2837Università1443
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Regionali in Calabria ad ottobre? Le opposizioni non ci stanno: «Voto...

REGGIO CALABRIA - Riflettori puntati sulle prossime elezioni regionali in Calabria. Le dimissioni di Roberto Occhiuto hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico....
Ionio

Villapiana, vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo. Il parroco: «Un...

VILLAPIANA (CS) - Nel comune dello Ionio cosentino è stata vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo situata nel piazzale antistante la parrocchia Sacra...
scalea lido sequestro
Tirreno

Abusivismo: a Scalea sequestrata un’ampia struttura balnerare, denunciato il titolare

SCALEA (CS) - Nel pieno della stagione estiva, uno stabilimento balneare di Scalea è stato posto sotto sequestro. Nei giorni scorsi la polizia locale...
Polizia controlli
Ionio

Non paga la droga e le impongono di vendere la casa,...

COSENZA - Aveva un debito di 30 mila euro per aver comprato droga ma lei non poteva pagare. Ecco allora che i suoi aguzzini...
Ionio

Laboratorio analisi di Corigliano, Straface: «Nessuna chiusura, solo ammodernamento digitale»

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - "In un momento in cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è impegnata in una complessa ma necessaria operazione di modernizzazione dei...
Vecchio tribunale Castrovillari
Provincia

Vecchio tribunale di Castrovillari, al via il progetto di demolizione e...

CASTROVILLARI (CS) - Al via la procedura per la gara d’appalto per la demolizione e ricostruzione del vecchio tribunale della città del Pollino di via...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA