Candidati ‘impresentabili’: Rossella Gallo (M5S) «Legalità e trasparenza, Rende non può permettersi ambiguità

RENDE – “La notizia diffusa dalla Commissione parlamentare Antimafia, che ha individuato 23 candidati impresentabili, di cui 5 rendesi, in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, rilancia con forza un tema fondamentale: la legalità nella selezione delle candidature. Un richiamo chiaro a tutte le forze politiche che ambiscono a governare i territori, soprattutto in quei comuni, come Rende, che da anni chiedono risposte concrete contro ogni forma di opacità e collusione”. E’ quanto dichiara la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle, Rossella Gallo. “Proprio ieri, a Rende, tutti i candidati sindaci hanno sottoscritto il Patto per la Legalità promosso da Libera, un gesto simbolico che deve ora essere seguito da comportamenti coerenti. Ma i fatti parlano chiaro2.

“A Rende, i candidati consiglieri impresentabili De Rango e Ziccarelli sostengono la candidatura di Sandro Principe; Totera e Sorrentino sono nella coalizione di Bilotti, mentre Iorio è in lista con Bonanno. Tutti e cinque risultano essere profili al centro del dibattito cittadino per il loro passato e per scelte politiche che meritano oggi un’attenta valutazione da parte degli elettori”.

“In un momento in cui la Commissione Antimafia richiama con forza alla responsabilità – sottolinea Gallo – noi rifiutiamo ogni ambiguità e rivendichiamo con orgoglio la limpidezza delle nostre liste. Non si può parlare di legalità e poi tollerare candidature che alimentano il sospetto o che provengono da stagioni politiche segnate da ombre. Rossella Gallo e la sua coalizione si presentano ai cittadini con la trasparenza come valore fondante, con donne e uomini liberi, competenti e radicati nel territorio, ma soprattutto lontani da ogni logica clientelare o compromessa”.