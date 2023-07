Campetti di Viale Parco, La Cosenza che vuoi torna a sollecitare il Comune su decoro, gestione e lavori

COSENZA – «La Cosenza Che Vuoi torna ad occuparsi dei campetti di Viale Parco, fiduciosi che le nostre segnalazioni continuino a far segnare dei piccoli passi in avanti nella fruizione di questi spazi in condizioni di sicurezza, igiene e decoro.

Dopo la rimozione dei lucchetti dai cancelli di ingresso ed il ripristino dei pericolosi buchi nelle reti di recinzione, notiamo finalmente il miracolo della materializzazione di un bidone per il deposito della spazzatura, quasi interamente costituita da bottiglie di plastica. Solo che, se da un lato c’è da rallegrarsi per questo segnale di impressionante e insperato attivismo da parte di qualche ufficio competente dell’Amministrazione, dall’altro c’è da indignarsi sul perché la mente che ha partorito questa brillante e tempestiva decisione abbia fatto mettere un solo bidone e per di più in prossimità di uno solo dei tanti campetti!

Ma ci vuole veramente tanto? E allora, proprio come si insegna ai bambini delle scuole dell’infanzia, assegniamo qui i compitini per casa a chi di dovere a Palazzo dei Bruzi:

1) mettete almeno 4 o 5 bidoni per la plastica ed 1 per l’indifferenziata in prossimità di ogni campetto

2) svuotateli periodicamente seguendo il calendario della raccolta differenziata. Ce la fate nel giro di un paio di ere geologiche?

Se poi magari, nel frattempo, vi date una mossa anche per definire e far conoscere le modalità di gestione dei campi, ma soprattutto per completare i lavori di Viale Parco, i cittadini ve ne saranno grati. Noi continueremo a vigilare».

La Cosenza Che Vuoi – Giacomo Martirano e Candida Tucci (Dipartimento Programmazione Unitaria e Segretario