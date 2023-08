Camere commercio: Cosenza, 10 spazi per aziende a Fiera Biolife

COSENZA – Promocosenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza, con riferimento alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra la stessa Camera e la Camera di Commercio di Bolzano, organizza la partecipazione alla Fiera Biolife – ” la Fiera dello stile e di vita consapevole”, che si svolgerà nel capoluogo dell’Alto Adige dal 9 al 12 novembre 2023, offrendo gratuitamente dieci spazi espositivi ad altrettante imprese cosentine. Lo rende noto l’ente camerale di Cosenza che “invita alla partecipazione le imprese e i Consorzi di Cosenza, nonché i Consorzi di tutela Dop e Igp che rispondono ai requisiti di ammissione per prodotti Bio food (solo prodotti biologici certificati o in fase di conversione al biologico), e le imprese e i Consorzi di Cosenza che rispondono ai requisiti di ammissione per prodotti BIo no food“.

“Biolife si concretizza – è detto in una nota – come una vera e propria esperienza a 360 gradi con un focus sullo stile di vita sostenibile e il consumo consapevole. I padiglioni sono il punto d’incontro perfetto con i produttori, attorno ai valori comuni dell’autenticità e della qualità. L’evento poggia le basi sul concetto di biologico, ovvero tutto ciò che rispetta e segue la logica dei cicli naturali. Non si tratta di prodotti, ma di un vero e proprio modo di vivere. Anche in questa edizione, piccole e medie aziende del biologico potranno incontrare migliaia di potenziali clienti, che condividono gli stessi valori e fanno parte della stessa community.

Un’occasione unica per far conoscere e valorizzare i prodotti del territorio cosentino, dando visibilità a vecchie e nuove aziende che nel biologico hanno trovato un importante punto di forza. Questi i settori di riferimento: food (mangiare bene – alimenti e bevande biologiche certificate); arredamento (abitare bene – arredamento sostenibile e senza sostanze nocive); tessile (vestire bene – moda sostenibile e consapevole); cosmesi (trattarsi bene – salute e cosmetica eco-bio, senza sostanze nocive, da materie prime eque-solidali)”.