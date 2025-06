Camera di Commercio: siglato il protocollo “Terra di Calabria, Sapori di Cosenza” in vista della convention mondiale

COSENZA – E’ stato firmato ieri nella sede della Camera di Commercio di Cosenza il protocollo “Terra di Calabria, Sapori di Cosenza” in vista della 34° Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. Alla cerimonia erano presenti, oltre al presidente Klaus Algieri, anche Luca Pignataro, presidente CIA Calabria Nord, Enrico Parisi, presidente Coldiretti Cosenza, Paola Granata, presidente Confagricoltura Cosenza, Giovanna Oliverio, vicepresidente Confcommercio Cosenza, Erminia Giorno Segretario Generale, insieme a giornalisti e imprenditori e associazioni del settore.

“Il mondo a Cosenza”

Dal 21 al 23 giugno prossimi infatti, l’ente camerale ospiterà la 34° Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, un evento di rilevanza internazionale che vedrà la partecipazione di rappresentanti da 87 Paesi. In preparazione a questo appuntamento di grande prestigio, è stato firmato il protocollo d’intesa “Terra di Calabria, Sapori di Cosenza”, dedicato alla promozione delle buone pratiche di accoglienza e valorizzazione del territorio.

Il protocollo, sottoscritto insieme alle principali associazioni di categoria – tra cui Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura – mira a promuovere le eccellenze enogastronomiche, artigianali e turistiche del territorio calabrese. Non si tratta solo di un’iniziativa legata alla Convention, ma di un progetto strutturato e continuativo che punta a rafforzare l’identità locale, sostenere le imprese del territorio e sensibilizzare i consumatori verso l’acquisto e il consumo di prodotti a chilometro zero.

«Il protocollo che abbiamo firmato oggi – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri – non nasce esclusivamente per la Convention mondiale. È un’iniziativa pensata da tempo, che oggi prende il via ufficialmente grazie alla visibilità internazionale offerta dalla presenza di 87 Paesi a Cosenza. Abbiamo chiesto un impegno diretto non solo agli imprenditori, ma anche al mondo della ristorazione, dell’accoglienza, dei trasporti. Vogliamo che chi arriva qui trovi un territorio coeso, accogliente, che sappia raccontarsi attraverso le sue produzioni, la sua cultura, i suoi sapori».

Il progetto sarà accompagnato da un bando pubblico e da una campagna pubblicitaria di ampio respiro, destinata a promuovere i prodotti locali non solo tra gli operatori internazionali presenti alla Convention, ma anche tra i cittadini e i consumatori del territorio. «Non è una questione campanilistica – ha aggiunto Algieri – ma un’azione concreta per rafforzare il tessuto economico e sociale locale. Iniziare a consumare ciò che produciamo significa sostenere le nostre imprese, difendere il lavoro, tutelare la salute e valorizzare ciò che il mondo intero ci invidia: le nostre eccellenze».

ll protocollo d’intesa Terra di Calabria, Sapori di Cosenza

Nasce con l’obiettivo di concordare e promuovere, tra le imprese aderenti alle associazioni di categoria firmatarie, un insieme di buone pratiche di accoglienza, rivolte non solo al vasto pubblico internazionale atteso a Cosenza in occasione della 34^ Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, ma più in generale a tutta la clientela che ogni giorno si rivolge alle strutture ricettive, commerciali e ristorative del territorio, al di là dei flussi turistici stagionali o occasionali.

Le associazioni di categoria firmatarie – rappresentanti del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato – si impegnano, attraverso questo accordo, ad attivare percorsi virtuosi tra i propri iscritti, stimolando comportamenti di emulazione e incoraggiando la stipula di accordi di fornitura tra attività del settore accoglienza e imprese locali produttrici.

L’obiettivo è duplice: da un lato favorire la conoscenza e la diffusione dei prodotti agroalimentari d’eccellenza della provincia di Cosenza, dall’altro creare una rete di cooperazione che rafforzi l’economia locale e migliori l’esperienza complessiva di chi visita o vive il territorio.

Tra le attività previste dal protocollo:

– l’inserimento privilegiato dei prodotti locali nelle attività di accoglienza e ristorazione; la valorizzazione della qualità e delle peculiarità delle produzioni locali, attraverso una presentazione curata e coordinata con i produttori;

– la promozione di percorsi informativi e formativi per gli operatori, finalizzati a migliorare la narrazione dei prodotti e del territorio;

– l’impegno condiviso a costruire un modello di accoglienza autentico e identitario, basato sulla qualità, sull’ospitalità.

In linea con gli obiettivi del protocollo, la Camera di Commercio si propone di offrire assistenza e supporto operativo alle imprese del territorio, con particolare riferimento al bando “Terra di Calabria, Sapori di Cosenza”, pensato per incentivare la distribuzione e l’integrazione dei prodotti locali nei diversi canali di consumo.

Attraverso questo bando, saranno messi a disposizione contributi economici destinati agli operatori della ristorazione, dell’accoglienza alberghiera, dell’industria agroalimentare e del commercio, al fine di sostenere la promozione e l’impiego di prodotti calabresi di alta qualità. Tra i prodotti destinatari delle agevolazioni rientrano: quelli a Denominazione d’Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG); i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT); i prodotti inclusi nel Paniere Enogastronomico di Qualità della Camera di Commercio di Cosenza, identificati con il marchio “Elaioteca Dieta Mediterranea”, il latte fresco bovino, le acque minerali e le birre artigianali locali; il pane e i prodotti da forno strettamente legati alla tradizione e all’identità del territorio cosentino.