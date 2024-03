Calabria Verde: Ugl Cosenza «niente TFR per i lavoratori in pensione anche da anni»

COSENZA – Il segretario confederale dell’UGL Cosenza, Guglielmo Nucci a nome dell’Unione Territoriale dell’UGL di Cosenza, congiuntamente con la Federazione Agroalimentare-Forestali, rappresentata dal segretario Sergio Strazzulli, esprime forte preoccupazione in merito all’erogazione del TFR ai lavoratori di Calabria Verde. Sono infatti numerosi i lavoratori idraulico-forestali di Calabria Verde e quelli degli ex Consorzi di Bonifica, che in Provincia, denunciano considerevoli ritardi pur essendo in pensione da anni.

“Va evidenziato inoltre, come i tempi per la liquidazione, nella normalità prevista da legge e contratti, debbono attivarsi con l’ultima busta paga, ovvero nel limite massimo dei successivi 30-45 giorni (come previsto appunto dalla normativa). I dipendenti in servizio inoltre, sono fortemente preoccupati per gli incomprensibili dinieghi espressi dalla Dirigenza aziendale, circa le domande di anticipazione dello stesso TFR (che può esser richiesto nel settore privato nel limite massimo del 70% del fondo già accumulato, per giustificati motivi, come sancito dall’art. 2120)”.

“Chiediamo pertanto – scrive il sindacato – la massima attenzione sulla questione al presidente Occhiuto ed all’assessore Gallo che intervengano sollecitando i dirigenti dell’Azienda Calabria Verde affinché garantiscano quello che è un diritto inalienabile dei lavoratori. Il sindacato Ugl, in caso di reiterate manovre dilatorie della Dirigenza, inviterà i lavoratori a valutare l’urgenza e la necessità di adire le vie legali per far rispettare i diritti acquisiti secondo le condizioni di legge”.