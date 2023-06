Calabria in Fiore, 22 e 23 giugno a Rende la terza edizione del festival

RENDE – Il 22 e 23 giugno 2023 torna a Rende, negli spazi del DAM e dell’Anfiteatro del Polifunzionale Unical, il primo ed unico festival della canapa realizzato in Calabria. Giunto alla sua terza edizione ed organizzato dall’associazione Entropia APS, in collaborazione con ARCI e Filorosso, con il patrocinio gratuito del Comune di Rende e quest’anno anche del Comune di Cosenza, il festival è diventato un importante e atteso evento per aggiornarsi sugli aspetti scientifici, culturali e politici legati al dibattuto tema della Cannabis. Ecco il programma delle due giornate.

L’edizione 2023 si apre giovedì 22 alle 18 nella sala teatro del DAM con la presentazione del libro “Cannabis. La vera storia di un agente antidroga” (edizioni Effetto) di Alfredo Ossino. Dialogherà con l’autore la giornalista Rosalba Baldino (caporedattrice TG TEN), interverranno Francesco Amato (direttore Hub Terapia del Dolore, Regione Calabria) e Annarita Laganà (farmacista, preparatrice galenista), mentre Manolo Muoio (attore e perfomer) leggerà alcuni passaggi del libro. La presentazione sarà lo spunto per affrontare il tema legato all’utilizzo terapeutico della Cannabis e alle difficoltà che medici e pazienti incontrano nel caos normativo che ne regola coltivazione, distribuzione e uso.

A fine presentazione ci si trasferisce tutti nell’area Festival allestita a partire dalle ore 20 presso l’Anfiteatro all’aperto del Polifunzionale, per curiosare fra stands di prodotti e informazioni sul tema a cura di Jure farm, Elfi di Calabria e Dolcevita magazine, per cenare insieme e bere una birretta fresca sotto le stelle e per assistere agli spettacoli musicali in programma. Dalle 21.30 infatti si alterneranno sul palco diversi artisti: FIDO GUIDO & Rockin Roots Band, PAPA RICKY, RAPHAEL, per concludere con la Mujina Crew Dancehall.

Venerdì 23 giugno alle 18 nella sala teatro del DAM si ritorna a discutere con il dibattito “Politiche antiproibizioniste, fra Europa e municipalità”, previsti tra i relatori Riccardo Magi (segretario nazionale +Europa), Laura Ferrara (eurodeputata 5Stelle), Vincenzo Carrieri (docente Dispes Unical), Francesco Graziadio (consigliere comunale Cosenza), Mimmo Talarico (consigliere comunale Rende). L’incontro sarà incentrato sulla svolta antiproibizionista in atto in diversi Paesi europei, sullo stato dell’arte in Italia e sulle azioni possibili sul piano locale in materia di sensibilizzazione e informazione sulle sostanze.