Calabria in Fabula 2025: il teatro torna protagonista tra comunità, territori e nuove visioni

COSENZA – Un viaggio nella Calabria delle storie, delle voci e dei luoghi. Torna Calabria in Fabula, la rassegna teatrale itinerante ideata da Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Dal 14 giugno al 13 luglio prossimi, cinque tappe in tutte e cinque le province calabresi che ospiteranno oltre 40 appuntamenti tra spettacoli teatrali, concerti, mostre, incontri e laboratori.

Il progetto, presentato alla Casa delle Culture di Cosenza, si propone come una narrazione corale della Calabria: un racconto costruito dal basso, insieme alle comunità, che abita i territori e ne valorizza i patrimoni culturali, umani e paesaggistici. «Calabria in Fabula nasce per generare cultura partendo dalle persone – ha dichiarato Vera Segreti –. Ogni tappa è un’occasione per intrecciare arte e vita reale, per costruire spazi di relazione e ascolto. Teatro, parola cantata e fotografia si fondono in un unico percorso partecipato».

Le tappe e gli appuntamenti

L’edizione 2025 si apre il 14 giugno a Villa Rendano (Cosenza) con lo spettacolo “Patres” di Saverio Tavano, una rilettura contemporanea del mito di Telemaco. A seguire, il 21 giugno a Pizzo, sulla terrazza del Castello Murat, andrà in scena “Bollari. Memorie dallo Jonio” di Carlo Gallo, un intenso omaggio alla memoria orale calabrese.

Il 28 giugno a Melicuccà, nella Chiesa di San Rocco, toccherà a “Il Vangelo secondo Antonio” di Dario De Luca: una riflessione sulla malattia e l’identità, ambientata in una piccola comunità di provincia. Il 5 luglio a Curinga, Palazzo Bevilacqua ospiterà “Smart Work” di Mammut Teatro, monologo amaro sulla precarietà esistenziale. Infine, il 12 luglio al Castello di Santa Severina, Max Mazzotta chiuderà la rassegna con “I Cavalieri di Aristofane”, satira moderna ambientata in una Calabria grottesca e surreale.

Un festival multidisciplinare

Non solo teatro: ogni tappa sarà accompagnata da due appuntamenti musicali fissi. “Canzoni col Rossetto”, concerto-spettacolo prodotto da Teatro in Note con Vera Segreti alla voce e un ensemble di musicisti calabresi, e “Ritratto di un Cantautore” con Daniele Moraca, viaggio intimo tra parole e canzoni. Ad arricchire il festival anche “Ritratti d’Autore”, mostra fotografica di Ivana Russo dedicata al lavoro attoriale e alle atmosfere del festival. Il progetto si distingue anche per l’attenzione alla formazione: nel mese di maggio, masterclass teatrali a cura di AttorInCorso hanno coinvolto studenti delle scuole medie e superiori nei comuni ospitanti. «È un festival che parla alla Calabria e da essa trae linfa – ha concluso Vera Segreti –. In un’epoca in cui il teatro deve reinventare il suo senso, “Calabria in Fabula” sceglie la strada dell’ascolto e della partecipazione, per dare voce a chi troppo spesso resta ai margini».

PROGRAMMA

Tappa 01 · Cosenza (CS)

14 giugno 2025 – Casa delle Culture, Cosenza

● Ore 17:30 – Conferenza stampa con la direttrice artistica Vera Segreti, il sindaco

Franz Caruso e la delegata alla cultura Antonietta Cozza

● Ore 18:00 – Ritratto di un cantautore – voce e musica Daniele Moraca

● Ore 18:45 – Ritratti d’attore – Progetto fotografico di Ivana Russo

Villa Rendano

● Ore 21:00 – Spettacolo teatrale Patres – Scritto e diretto da Saverio Tavano – Con Dario Natale e Gianluca Vetromilo – Produzione Residenza Teatrale Ligeia e Scenari Visibili

15 giugno 2025 – Villa Rendano

● Ore 21:00 – Concerto-spettacolo Canzoni col rossetto – Con Sasà Calabrese, Salvatore Cauteruccio, Roberto Risorto – Voce Vera Segreti – Produzione Teatro in Note

Tappa 02 · Pizzo (VV)

21 giugno 2025 – Palazzo della Cultura

● Ore 17:30 – Conferenza stampa con la direttrice artistica Vera Segreti e il sindaco

Sergio Pititto

● Ore 18:15 – Ritratto di un cantautore – voce e musica Daniele Moraca

● Ore 18:45 – Ritratti d’attore – di Ivana Russo

● Ore 21:00 – Terrazza del Castello Murat – Spettacolo teatrale Bollari – memorie dallo Jonio – Di e con Carlo Gallo – Produzione Mirari ETS

22 giugno 2025 – Terrazza del Castello Murat

● Ore 21:00 – Concerto-spettacolo Canzoni col rossetto – Con Sasà Calabrese, Salvatore Cauteruccio, Roberto Risorto – Voce Vera Segreti – Produzione Teatro in Note

Tappa 03 · Melicuccà (RC)

28 giugno 2025 – Palazzo Capua

● Ore 17:30 – Conferenza stampa con la direttrice artistica Vera Segreti e il sindaco

Vincenzo Oliverio

● Ore 18:15 – Ritratto di un cantautore – voce e musica Daniele Moraca

● Ore 18:45 – Ritratti d’attore – di Ivana Russo

28 giugno 2025 – Chiesa di San Rocco

● Ore 21:00 – Spettacolo teatrale Il vangelo secondo Antonio – Scritto e diretto da Dario De Luca – Con Matilde Piana, Dario De Luca, Davide Fasano – Produzione Scena Verticale

29 giugno 2025 – Chiesa di San Rocco

● Ore 21:00 – Concerto-spettacolo Canzoni col rossetto – Con Sasà Calabrese, Salvatore Cauteruccio, Roberto Risorto – Voce Vera Segreti – Produzione Teatro in Note

Tappa 04 · Curinga (CZ)

5 luglio 2025 – Palazzo Bevilacqua

● Ore 17:30 – Conferenza stampa con la direttrice artisitca Vera Segreti, il sindaco Elia Pallaria e l’assessora alla cultura Sara Mazzotta

● Ore 18:15 – Ritratto di un cantautore – voce e musica Daniele Moraca

● Ore 18:45 – Ritratti d’attore

di Ivana Russo

● Ore 21:00 – Spettacolo teatrale Smart work

Di Gianluca Vetromilo e Armando Canzonieri – Regia Gianluca Vetromilo – con Francesco Rizzo – Produzione Mammut Teatro

6 luglio 2025 – Piazza Immacolata

● Ore 21:00 – Spettacolo teatrale Smart work – Di Gianluca Vetromilo e Armando Canzonieri – Regia Gianluca Vetromilo – Con Francesco Rizzo – Assistenza alla regia Ada Roncone

Tappa 05 · Santa Severina (KR)

12 luglio 2025 – Castello di Santa Severina

● Ore 17:30 – Conferenza stampa con la direttrice artistica Vera Segreti, il sindaco

Lucio Giordano e il vicesindaco Pietro Vigna

● Ore 18:15 – Ritratto di un cantautore – voce e musica Daniele Moraca

● Ore 18:45 – Ritratti d’attore – di Ivana Russo

● Ore 21:00 – Spettacolo teatrale I cavalieri di Aristofane – Reading musicale di e con Max Mazzotta – Musiche dal vivo Antonio Belmonte – Produzione Libero Teatro

13 luglio 2025 – Castello di Santa Severina

● Ore 21:00 – Spettacolo teatrale Smart work

Di Gianluca Vetromilo e Armando Canzonieri – Regia Gianluca Vetromilo – Con Francesco Rizzo – Assistenza alla regia Ada Roncone