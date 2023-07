‘Calabria da colorare’, a Cosenza la presentazione della guida-album per tutta la famiglia

COSENZA – Il prossimo martedì 11 luglio a Cosenza alle 17:30 alla libreria “Raccontami”, Caterina Puccio presenta il suo libro “Calabria da colorare”. L’evento offrirà un’opportunità unica per bimbe e bimbi di immergersi nella bellezza della Calabria attraverso un laboratorio creativo. La presentazione del libro si inserisce all’interno del fitto calendario della libreria “Raccontami”, ormai punto di riferimento in città per le proposte dedicate ai piccoli amanti dei libri da 0 a 16 anni e a chiunque ami leggere per loro e con loro.

Durante l’evento di presentazione, Puccio dialogherà con le libraie e illustrerà il processo di ispirazione dietro la creazione di “Calabria da colorare” che non è solo un album da colorare ma anche una guida completa che svela i tesori e le attrazioni della Calabria, con preziosi consigli per i genitori. Il laboratorio creativo offrirà ai bimbi e alle bimbe la possibilità di sperimentare ed esprimere la propria creatività. Saranno forniti materiali per colorare per garantire un’esperienza divertente e educativa.

L’evento di presentazione è aperto e gratuito. Per il laboratorio, invece, è obbligatoria la prenotazione e il costo per ciascun bambino è di 8 € comprensivo dell’acquisto del libro. Le prenotazioni dovranno avvenire inviando un messaggio con il nome dei/le partecipanti al 388.7924137. Per info scrivere a: libreriaraccontami@gmail.com o info@calabriadacolorare.it