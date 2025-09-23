HomeArea Urbana

“Caffè della Cooperazione”: Confcooperative Calabria avvia il confronto con i candidati alle Regionali

A ciascuno sarà chiesto di illustrare le proprie priorità e di confrontarsi con le sollecitazioni provenienti dalle cooperative e dagli attori locali

RENDE – Venerdì 26 settembre e il successivo venerdì, 3 ottobre, Confcooperative Calabria promuove il ciclo di incontri “Caffè della Cooperazione”, che si terranno presso la sede regionale di Confcooperative Calabria a Rende, in via Don Minzoni 147/B. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle candidate e ai candidati alle prossime elezioni regionali, un’occasione di dialogo diretto con il mondo cooperativo calabrese e con gli stakeholder istituzionali, economici e sociali del territorio. Un momento informale, ma al tempo stesso qualificato, in cui condividere idee, proposte e visioni per lo sviluppo della Calabria.

Ogni incontro, della durata di circa un’ora, si svolgerà garantendo pari condizioni e spazio a tutti i candidati presenti. A ciascuno sarà chiesto di illustrare le proprie priorità e di confrontarsi con le sollecitazioni provenienti dalle cooperative e dagli attori locali. I temi al centro del dibattito riguarderanno ambiti cruciali per il futuro della regione: servizi sociali, welfare, scuola, agricoltura, filiere e prodotti di qualità, politiche per i territori e le aree interne. Confcooperative Calabria invita a partecipare attivamente a questo momento di confronto e condivisione.

