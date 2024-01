Buste paga ‘gonfiate’, sospesi due dipendenti dell’azienda ospedaliera di Cosenza

COSENZA – Due dipendenti dell’azienda ospedaliera di Cosenza sono stati sospesi dopo le verifiche eseguite dalla Commissione Disciplinare Aziendale, presieduta da Gianfranco Scarpelli e scattate dopo lo scandalo dei cosiddetti stipendi gonfiati, venuto alla luce nei mesi scorsi nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza.

Il caso riguarda in tutto 6 dipendenti che avrebbero manomesso il sistema informatico e percepito emolumenti superiori rispetto a quelli realmente dovuti. I due, sono stati sospesi dal servizio e dallo stipendio rispettivamente per due e tre mesi. Avviata anche una trattativa con l’Azienda ospedaliera per restituire le somme indebitamente percepite. Rimangono da definire le posizioni delle altre quattro persone coinvolte nella vicenda.