Business meeting tra la Camera di Commercio di Cosenza e quella di Tirana

Un incontro per rafforzare i rapporti economici tra Calabria e Albania: a Cosenza la presentazione di un Memorandum of Understanding e sessioni di confronto diretto tra imprenditori dei due territori

COSENZA – Si terrà giovedì 25 settembre 2025, dalle 10:30 alle 12:30, presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza (Via Calabria 33), il Business Meeting tra la Camera di Commercio di Cosenza e la Camera di Commercio di Tirana.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo e cooperazione tra le realtà economiche di Calabria e Albania, con l’obiettivo di rafforzare i legami istituzionali e creare nuove opportunità di crescita imprenditoriale tra i due territori.

La delegazione albanese sarà guidata dal presidente della Camera di Commercio di Tirana, Nikolin Jaka, e composta da imprenditori provenienti da diversi settori produttivi.

Nel corso dell’incontro è prevista la presentazione ufficiale di un Memorandum of Understanding (MoU), volto a consolidare le relazioni economiche bilaterali. Particolare attenzione sarà dedicata alle sessioni one-to-one tra gli imprenditori albanesi e quelli calabresi e arbëreshë, pensate per favorire la conoscenza reciproca e gettare le basi di collaborazioni a medio e lungo termine.

