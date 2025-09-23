Business meeting tra la Camera di Commercio di Cosenza e quella di Tirana

- Advertisement -

COSENZA – Si terrà giovedì 25 settembre 2025, dalle 10:30 alle 12:30, presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza (Via Calabria 33), il Business Meeting tra la Camera di Commercio di Cosenza e la Camera di Commercio di Tirana.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo e cooperazione tra le realtà economiche di Calabria e Albania, con l’obiettivo di rafforzare i legami istituzionali e creare nuove opportunità di crescita imprenditoriale tra i due territori.

La delegazione albanese sarà guidata dal presidente della Camera di Commercio di Tirana, Nikolin Jaka, e composta da imprenditori provenienti da diversi settori produttivi.

Nel corso dell’incontro è prevista la presentazione ufficiale di un Memorandum of Understanding (MoU), volto a consolidare le relazioni economiche bilaterali. Particolare attenzione sarà dedicata alle sessioni one-to-one tra gli imprenditori albanesi e quelli calabresi e arbëreshë, pensate per favorire la conoscenza reciproca e gettare le basi di collaborazioni a medio e lungo termine.