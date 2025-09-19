- Advertisement -

COSENZA – La cucina sociale contadina “Buoni Buoni” del mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza compie tre anni E festeggia questo importante traguardo con una giornata speciale. Nata nel settembre 2022 da un progetto di Coldiretti e Campagna Amica Calabria, in collaborazione con l’associazione “Gli altri siamo noi” e la cooperativa sociale Volando Oltre, questo spazio unico unisce l’amore per la cucina tradizionale calabrese con un forte impegno sociale.

L’anniversario sarà celebrato sabato 20 settembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso il mercato coperto di Campagna Amica, in Piazza Matteotti a Cosenza, con una mattinata ricca di iniziative aperte al pubblico. Ricette della tradizione calabrese, con momenti di festa e di convivialità. Agri-aperitivo e taglio della torta.

L’invito a partecipare, spiegano da Campagna Amica di Cosenza, è aperto a tutti: cittadini, appassionati di enogastronomia e visitatori, per celebrare con Campagna Amica un progetto che in tre anni ha saputo crescere e far crescere l’intera comunità.

Un modello di inclusione che attrae sempre più visitatori

Il nome “Buoni Buoni” non è casuale: richiama il fatto che i suoi prodotti e piatti sono “buoni due volte”, ovvero buoni da gustare e buoni per il cuore, perché frutto di un progetto che favorisce l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità, garantendo al contempo alta qualità nelle materie prime e nei metodi artigianali di lavorazione. Proprio grazie a questa duplice anima, in tre anni la cucina sociale contadina è diventata un fiore all’occhiello del mercato coperto cosentino, contribuendo a trasformarlo in un luogo dove la solidarietà incontra i sapori del territorio.

Sin dalla sua inaugurazione, il mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza si è confermato non solo come punto di riferimento per i cittadini, ma anche come una vera meta di turismo esperienziale, capace di attrarre sempre più visitatori desiderosi di scoprire l’anima rurale della Calabria. In questo contesto, la Cucina Sociale Contadina “Buoni Buoni” ha costituito da subito un prezioso valore aggiunto: si tratta di un’esperienza unica in Calabria, un luogo di inclusione e accoglienza dove persone con disabilità intellettiva collaborano nella preparazione dei piatti, utilizzando i prodotti freschi del mercato.

I visitatori hanno così la possibilità di degustare sul posto ricette tipiche tradizionali preparate con ingredienti a km 0 – dai formaggi, ai salumi tradizionali calabresi DOP, passando per agrigelati e birra agricola e tanti altri prodotti regionali – immersi in un ambiente genuino, umano e solidale.

Un progetto divenuto in poco tempo punto d’incontro abituale fra agricoltori e consumatori. Nel mercato coperto cosentino l’agricoltura si racconta attraverso le voci dei produttori e dei cuochi contadini: chi visita il mercato nei fine settimana non si limita a fare la spesa, ma può pranzare al mercato e ascoltare storie, ricette e tradizioni direttamente da chi coltiva e trasforma i prodotti. È la dimostrazione concreta di come l’agricoltura possa farsi motore di sviluppo, inclusione e accoglienza, che qui si traducono in cultura dell’ospitalità e del cibo naturale e genuino.

“Buoni Buoni”: prodotti di qualità ed inclusione sociale a Cosenza

Il Presidente provinciale di Coldiretti Cosenza (e Delegato nazionale dei giovani) Enrico Parisi sottolinea l’importanza di questa ricorrenza: “Festeggiare tre anni di “Buoni Buoni” significa celebrare un progetto innovativo che ha saputo unire la genuinità dei prodotti calabresi con un grande cuore sociale. In questo mercato – nato come luogo di filiera corta – abbiamo dimostrato che dietro ogni prodotto c’è una storia e, in questo caso, c’è anche un sorriso in più: quello dei ragazzi che, con impegno e passione, lavorano ogni giorno per offrire piatti della nostra tradizione. Siamo orgogliosi di come la Cucina Sociale Contadina sia diventata un modello per coniugare tradizione e inclusione, oltre che un’attrazione per chi visita Cosenza alla ricerca di esperienze autentiche. Campagna Amica crede fortemente in iniziative come questa, perché sostenibilità, territorio e solidarietà vanno di pari passo. Vi aspettiamo al mercato coperto per condividere tutti insieme questo momento: sarà una festa per il palato e per lo spirito, dove le cose buone e il cibo giusto si uniscono alle buone azioni”.

Il direttore provinciale di Coldiretti Cosenza Pietro Sirianni ha evidenziato inoltre che “Buoni Buoni è sempre di più un punto di riferimento nel panorama cittadino e provinciale, che dimostra giorno dopo giorno come la buona agricoltura possa creare opportunità concrete di lavoro inclusivo, attraverso assunzioni e tirocini retribuiti, preservando al tempo stesso la cultura locale e la biodiversità, generando occupazione e valore sociale”-

Marco Amerino, cuoco contadino e responsabile della cucina sociale contadina invece ha specificato che: “l’esperienza di “Buoni Buoni” è la dimostrazione concreta di come si possa fare ristorazione di qualità unendo i prodotti delle aziende agricole del territorio e l’inclusione sociale, attraverso l’inserimento lavorativo concreto e autentico di persone con disabilità, uniti dai valori della buona cucina contadina e della solidarietà”.