‘Buone Feste Cosenza’, tutte le iniziative e gli spettacoli in città. Oggi e domani la diretta di Rlb

COSENZA – Prosegue il programma ribattezzato ‘Buone Feste Cosenza‘ promosso dall’amministrazione comunale insieme a imprenditori e commercianti della città. Operatori economici che hanno anche contribuito alla realizzazione delle luminarie, accese per l’occasione già dallo scorso 3 dicembre. In città dunque, spazio ad eventi e spettacolo, iniziati lo scorso 7 dicembre.

Oggi e domani, 18 e 19 dicembre, protagonista sarà Rlb, la radio di Cosenza e provincia, che sarà presente live per tutto il pomeriggio in piazza Kennedy, con momenti di animazione, musica e danza. Spazio ai giovani talenti della RC Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, ma anche a momenti di danza con il ‘Nuovo Centro Danza’ di Raffaella Runco e la ‘Denser’ di Silvia Greco. Rlb racconterà il Natale coccolando i più piccoli con mascotte e gadgets.

Venerdì 22 dicembre in piazza dei Bruzi è in programma l’Evento Supereroi – Mascotte sul corso che saranno presenti anche in ospedale nel reparto pediatrico. Nel pomeriggio alle 18, concerto lirico in piazza Carratelli di Federico Dattilo. Su corso Mazzini, precisamente in via Calabria, musiche tradizionali con gli Zampognari e si potranno gustare i cuddruriaddri.

Si continua anche il 23 dicembre, con il Concerto di Natale, in piazza Kennedy alle ore 18, a cura di Stefano Tanzillo, e sul corso ci saranno tante mascotte che incontreranno i più piccoli.

Dopo il Natale, la festa continua: mercoledì 27 dicembre, dalle 18 in piazza Kennedy, Dj Set. Giovedì 28, stesso posto e stessa ora per l’esibizione di Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano. Venerdì 29 dicembre sarà la volta degli Smartyes Band, in concerto che proporranno un repertorio Pop funky, revival, ska anni ’70, ’80, ’90 e Dance, in piazza Kennedy dalle 18. Le feste natalizie cosentine si chiuderanno, dopo il concerto di Giorgia la notte di San Silvestro, con un ultimo appuntamento il 5 gennaio intitolato “La Befana Trullalà” – varietà, musica e karaoke con band dal vivo, condotto da Francesco Occhiuzzi e, special guest, Stefania Orlando. L’appuntamento in tal caso è in piazza Carratelli alle ore 18.