“Buon compleanno Denis”: il ricordo della sorella di Bergamini e l’attesa per l’Appello di Isabella Internò

A 36 anni dalla tragica morte del calciatore del Cosenza, la sorella Donata Bergamini torna a farsi sentire sui social nel giorno del compleanno di Denis. Dopo la condanna in primo grado di Isabella Internò, ora si attende il giudizio in secondo grado

COSENZA – «Buon compleanno Denis! Il primo compleanno da quel lontano 1989 con la verità scritta su ciò che ti hanno fatto. Ora la Giustizia non può più, e non deve più, fare “capochino”. L’estate sta finendo e l’Appello si avvicina». Con queste parole, affidate ad un post sui social, Donata Bergamini, sorella di Denis, ha ricordato oggi il fratello nel giorno in cui avrebbe compiuto 63 anni.

Parole che esprimono commozione ma anche determinazione e attesa, ed il riferimento è al caso Bergamini, uno dei più lunghi e controversi della cronaca giudiziaria, che nel 2024 ha conosciuto un passaggio storico. Dopo oltre tre decenni di battaglie, la Corte d’Assise di Cosenza ha condannato in primo grado a 14 anni di reclusione Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore, per omicidio volontario aggravato da futili motivi.

Secondo i giudici infatti, Denis non si suicidò lungo la Statale 106 jonica quel 18 novembre del 1989, come sostenuto per anni, ma fu ucciso e poi messo sulla strada per simulare un gesto estremo. L’auto-investimento sarebbe stata dunque una messinscena, e Internò è stata ritenuta responsabile, in concorso con ignoti. Una verità giudiziaria arrivata dopo anni di indagini, archiviazioni, riaperture, perizie e soprattutto grazie alla tenacia della famiglia Bergamini, in particolare di Donata, che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia. Nel frattempo, nel cuore dei tifosi del Cosenza e non solo, Denis Bergamini continua a vivere e a volare e oggi in tanti lo hanno ricordato nel giorno in cui avrebbe spento 63 candeline.

