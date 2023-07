Bruciano le colline tra Rende e Marano. Treni bloccati sulla linea ferroviaria di Paola – FOTO

COSENZA – Sono divampati ovunque gli incendi in Calabria questo pomeriggio. Quelli estinti completamente nelle ultime 24 ore sono 60 ma ne restano attivi 80, fanno sapere i vigili del fuoco. In fiamme le colline tra Rende e Marano, precisamente a contrada Santo Ianni, vicino al rogo diverse abitazioni ma pare, fortunatamente, che l’incendio sia sotto controllo.

Intanto si registrano disagi alla circolazione sulla linea ferroviaria di Paola per un altro incendio. I treni fermi interessano tutta la linea tirrenica. Si registra anche un principio di incendio, tra Cosenza e Rende, nei pressi del ponticello del Parco Robinson.

Nella provincia di Cosenza le criticità sono anche nel comune di Acri, in località Serra di Buda, dove il rogo ha interessato anche due abitazioni e nella frazione Serra Longa. Nel comune di Grisolia un incendio, dalla serata di ieri, si è propagato in prossimità del centro abitato. Attualmente tutti i comandi provinciali sono attivati per richiamare in servizio il personale libero. Sono oltre 360 le unità dei vigili del fuoco in servizio ordinario messe in campo per il contrasto agli incendi di vegetazione.

I mezzi aerei sono attualmente tutti impegnati sul territorio calabrese. Il fuoco è alimentato dal forte vento caldo causando il rapido propagarsi delle fiamme che si sono avvicinate ad alcune abitazioni. Alcuni residenti hanno lasciato gli appartamenti altri sono rimasti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco impegnati in altre numerose chiamate.