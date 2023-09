COSENZA – Il presidente dei costruttori edili italiani, Federica Brancaccio, in occasione dell’assemblea di Confindustria Cosenza che ha eletto Giovan Battista Perciaccante nuovo presidente, ha parlato anche di superbonus, affermando che è stata una misura straordinaria in un momento emergenziale. “Questa misura ha sicuramente sostenuto il Paese – ha spiegato la Brancaccio – e lo ha tirato fuori dal rischio di recessione, ben consapevoli che è una misura a termine e se errori ci sono stati, oggi non li possono pagare imprese e cittadini, pertanto il problema dei crediti incagliati va assolutamente risolto.

Al Governo in occasione del prossimo Documento di economia e finanza, chiediamo di avere coraggio nel redigerlo perché necessita di una serie di manovre e misure espansive necessarie per spingere il Pil”. Mentre sulle morti sul lavoro, la Brancaccio ha dichiarato che è una tragedia che si deve far carico tutta la società, dov’è necessario una grande formazione a 360 gradi.