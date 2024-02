Braga (PD): ‘il ddl Calderoli aumenta le disuguaglianze territoriali’

COSENZA – Questa autonomia differenziata, rappresenta un vero e proprio pericolo per l’unità del Paese. Questa è in sostanza l’opinione del Partito Democratico che a Cosenza ne ha parlato nel corso di un incontro, alla presenza di sindaci, amministratori, dirigenti, militanti e della capogruppo alla Camera dei Deputati, Chiara Braga. Una riforma, il ddl Calderoli, che se dovesse passare, ha spiegato il consigliere regionale dem Franco Iacucci, si creeranno 20 regioni centraliste, con poca funzione degli enti locali, per cui il federalismo, come d’altro canto è previsto nella Costituzione, verrebbe meno. Iacucci ne ha approfittato anche per lanciare una frecciatina al Movimento di Italia del Meridione che fa capo al sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, in merito ad un patto federativo proprio con la Lega, in seguito ad un incontro con il ministro Calderoli, svoltosi nei giorni scorsi. Mentre per la capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, Chiara Braga, il Ddl Calderoli aumenta le disuguaglianze territoriali e penalizza le aree interne, rischiando di condannare intere comunità ad avere servizi di bassa qualità, non definendo i livelli essenziali delle prestazioni

