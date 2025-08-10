HomeArea Urbana

Botulismo: medici indagati, La Base «quando al posto di un ospedale pubblico c’è una clinica privata, accade questo»

Un uomo deceduto dopo essere stato dimesso due volte da una clinica privata. Per il comitato La Base di Cosenza, un caso che solleva interrogativi sulla tenuta della rete ospedaliera calabrese, mentre la politica continua a investire su grandi opere anziché sulla sanità pubblica

COSENZA – L’emergenza botulismo che ha colpito la Calabria, provocando due vittime, porta alla luce in modo drammatico la fragilità strutturale della sanità regionale che, ancora una volta, si dimostra impreparata a fronteggiare le emergenze, lasciando i cittadini soli di fronte al bisogno di cure immediate. In merito interviene il Comitato La Base di Cosenza che spiega come, tra i casi più gravi, vi è quello di Luigi Di Sarno, deceduto mentre cercava di tornare a casa in Campania, dopo essere stato visitato e, secondo quanto emerso, dimesso ben due volte da una clinica privata di Belvedere.

“A raccontare quanto accaduto è la sorella della vittima, in un’intervista che lascia pochi dubbi: l’uomo si era presentato in clinica già con sintomi compatibili con il botulismo, come difficoltà respiratorie e visive. Nonostante ciò, non sarebbe stato ricoverato”.

“La sorella della vittima – scrive il comitato La Base – racconta in un’intervista come Luigi Di Sarno si sia recato nella clinica almeno due volte, già con sintomi molto gravi (difficoltà respiratorie e visive, tipiche del botulismo), e sia stato dimesso”. Gli sarebbe stato consigliato di recarsi in una struttura più attrezzata. “Quando, al posto di un ospedale pubblico con pronto soccorso, c’è una clinica privata, questo è ciò che accade: i cittadini muoiono. E mentre gran parte della classe politica – Roberto Occhiuto compreso – spinge per la costruzione della grande opera inutile del Ponte sullo Stretto, calabresi e turisti continuano a morire come mosche davanti a guardie mediche chiuse, respinti dalle cliniche private e in attesa di una risonanza che, senza esenzione, costa 400 euro. In Calabria non serve un ponte per attraversare lo Stretto: serve una sanità che non lasci morire la gente per strada”.

