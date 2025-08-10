HomeArea Urbana

Botulismo, dai laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità confermato il focolaio

Diagnosi confermata dai laboratori dell’ISS sui pazienti ricoverati a Cosenza. Attivate con tempestività le procedure per la somministrazione dell’antitossina

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato ufficialmente la diagnosi di botulismo per i primi tre pazienti ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza, attraverso le analisi di laboratorio effettuate sui campioni biologici. Il responso, arrivato nelle ultime ore e reso noto dall’azienda ospedaliera di Cosenza, certifica la presenza del focolaio, già sospettato clinicamente nei giorni scorsi dopo l’arrivo in ospedale di numerosi pazienti con sintomi compatibili: problemi visivi, difficoltà respiratorie e debolezza muscolare.

Grazie alla diagnosi tempestiva, l’Azienda Ospedaliera ha potuto attivare con prontezza tutte le procedure previste dal protocollo sanitario, inoltrando immediatamente la richiesta dell’antitossina botulinica, messa a disposizione dal Ministero della Salute. E proprio l’intervento rapido e la somministrazione del trattamento nei tempi utili, ha consentito di evitare conseguenze potenzialmente letali per molti dei pazienti coinvolti. Resta alta l’attenzione delle autorità sanitarie, mentre proseguono le indagini della Procura di Paola e i controlli sulla filiera alimentare che ha originato l’intossicazione.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Botulino nei panini: salgono a nove gli indagati, anche 5 medici e i produttori

Tirreno
PAOLA (CS) – Si allarga l’inchiesta della Procura di Paola sul focolaio di intossicazione da botulino che ha già provocato due vittime, Luigi Di...
comunità marocchina cosenza autostazione cop

La comunità marocchina ripulisce l’autostazione di Cosenza: “Un gesto per la nostra città”

Area Urbana
COSENZA - Un gesto concreto di cittadinanza attiva e amore per la città. Questa mattina, sotto il sole di una calda domenica d'agosto, alcuni...
carabinieri 112

Prima la lite davanti al fast food, poi spunta un coltello. Giovane ferito è...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata davanti ad un noto fast food di un centro commerciale di...
crollo muro san biagio corigliano rossano

Rossano, crolla muro di sostegno nel quartiere San Biagio «privati inottemperanti. Comune attiva poteri...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il crollo sarebbe stato causato da perturbazioni atmosferiche nell'ambito di un'allerta di livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale, ed...
ospedale-Annunziata-Cosenza-

Cosenza: casi di botulismo, migliorano le condizioni di due pazienti all’Annunziata

Area Urbana
COSENZA – Piccoli ma significativi segnali di miglioramento arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, che sta gestendo l’emergenza sanitaria legata ai casi di botulismo registrati...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36932Area Urbana22212Provincia19716Italia7980Sport3836Tirreno2847Università1444
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Tirreno

Botulino nei panini: salgono a nove gli indagati, anche 5 medici...

PAOLA (CS) – Si allarga l’inchiesta della Procura di Paola sul focolaio di intossicazione da botulino che ha già provocato due vittime, Luigi Di...
comunità marocchina cosenza autostazione cop
Area Urbana

La comunità marocchina ripulisce l’autostazione di Cosenza: “Un gesto per la...

COSENZA - Un gesto concreto di cittadinanza attiva e amore per la città. Questa mattina, sotto il sole di una calda domenica d'agosto, alcuni...
carabinieri 112
Ionio

Prima la lite davanti al fast food, poi spunta un coltello....

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata davanti ad un noto fast food di un centro commerciale di...
crollo muro san biagio corigliano rossano
Ionio

Rossano, crolla muro di sostegno nel quartiere San Biagio «privati inottemperanti....

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il crollo sarebbe stato causato da perturbazioni atmosferiche nell'ambito di un'allerta di livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale, ed...
ospedale-Annunziata-Cosenza-
Area Urbana

Cosenza: casi di botulismo, migliorano le condizioni di due pazienti all’Annunziata

COSENZA – Piccoli ma significativi segnali di miglioramento arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, che sta gestendo l’emergenza sanitaria legata ai casi di botulismo registrati...
Calabria

Dramma a Bovalino: 41enne muore annegato, avrebbe accusato un malore in...

BOVALINO (RC) – Una tragedia ha colpito questa mattina la comunità di Bovalino, nella Locride, e di Benestare, centro del reggino del quale era...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA