Botulismo, dai laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità confermato il focolaio

COSENZA – L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato ufficialmente la diagnosi di botulismo per i primi tre pazienti ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza, attraverso le analisi di laboratorio effettuate sui campioni biologici. Il responso, arrivato nelle ultime ore e reso noto dall’azienda ospedaliera di Cosenza, certifica la presenza del focolaio, già sospettato clinicamente nei giorni scorsi dopo l’arrivo in ospedale di numerosi pazienti con sintomi compatibili: problemi visivi, difficoltà respiratorie e debolezza muscolare.

Grazie alla diagnosi tempestiva, l’Azienda Ospedaliera ha potuto attivare con prontezza tutte le procedure previste dal protocollo sanitario, inoltrando immediatamente la richiesta dell’antitossina botulinica, messa a disposizione dal Ministero della Salute. E proprio l’intervento rapido e la somministrazione del trattamento nei tempi utili, ha consentito di evitare conseguenze potenzialmente letali per molti dei pazienti coinvolti. Resta alta l’attenzione delle autorità sanitarie, mentre proseguono le indagini della Procura di Paola e i controlli sulla filiera alimentare che ha originato l’intossicazione.