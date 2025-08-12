HomeArea Urbana

Botulino nei panini: selfie davanti al food truck di Diamante, Ordine dei Medici “uso distorto dei social”

Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza, condanna l'ondata di selfie davanti al mezzo sequestrato a Diamante: «Scene inaccettabili, anche da parte di colleghi»

DIAMANTE (CS) – Quando le tragedie sfociano nell’insostenibile frenesia dei social network. Nel pieno di una tragedia legata ai casi di botulino scoppiati a Diamante, che portato al ricovero di 17 persone rimaste intossicate e alla morte di due personeLuigi Di Sarno e Tamara D’Acunto – una nuova polemica corre sul filo dei social. Numerosi infatti, sarebbero stati i turisti che hanno deciso di farsi un selfie davanti al food truck sequestrato sul lungomare di Diamante, trasformando la scena del dramma in un luogo per “foto ricordo”.

A denunciare tale comportamento è Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Cosenza. «Va bene l’informazione, ma non l’uso distorto dei social – afferma –. Sono amareggiata, soprattutto nel vedere anche colleghi medici tra coloro che scattano queste foto».

La presidente dell’Ordine invita alla responsabilità e prende posizione sull’indagine che coinvolge cinque medici: «Non difendo nessuno, ma servono prove. No ai processi mediatici: i professionisti vanno tutelati, pur assumendosi le proprie responsabilità quando necessario». In attesa che la Procura faccia piena luce sulla vicenda e sulla gestione dei casi nelle due strutture sanitarie private coinvolte, la presidente conclude: «Quel camioncino lavorava da anni senza problemi. Bisogna capire cosa sia successo, con prudenza e rispetto per le vittime e per chi è ancora ricoverato».

