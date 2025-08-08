HomeArea Urbana

Botulino nei panini del food truck a Diamante: sono nove i ricoverati, una vittima

Allarme intossicazione alimentare dopo il consumo di panini con salsiccia e cime di rapa: vittima un 52enne napoletano, due 17enni gravi in terapia intensiva. In corso verifiche sanitarie e blocco cautelativo dell’attività

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Un sospetto focolaio di intossicazione da botulino che potrebbe essere legato all’aver consumato un panino acquistato in un food truck a Diamante. E‘ salito a 9 il numero di persone ricoverate dopo i primi due casi dei ragazzi di 17 anni. Ma c’è anche una vittima, un uomo di 52 anni, originario di Napoli, che si è sentito male nei pressi di Lagonegro (Pz), mentre stava facendo ritorno verso casa. I soccorsi sono stati immediatamente allertati dai familiari, ma l’uomo è deceduto poco prima dell’arrivo all’ospedale San Giovanni, dove ora si trova la salma in attesa dell’autopsia.

I sintomi – tra cui annebbiamento della vista e vomito – sono comparsi dopo il consumo di un panino contenente salsiccia e cime di rapa. Da mercoledì sera, nove persone si sono presentate all’ospedale di Cosenza: tra loro anche due ragazzi di 17 anni, attualmente ricoverati in terapia intensiva, e due donne di 40 anni.

Il primario di terapia intensiva, Andrea Bruni, ha confermato la somministrazione del siero antitossina botulinica a due pazienti, inviato d’urgenza da Taranto. Altre sette dosi arrivano da Roma tramite eliambulanza, grazie all’intervento del presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Una delle fiale sarà somministrata a un paziente già ricoverato, mentre le restanti saranno tenute in riserva per eventuali nuovi casi.

Accertamenti sul food truck

Nel frattempo, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato accertamenti e prelevato campioni dagli alimenti presenti nel food truck. A scopo precauzionale, è stato disposto il blocco sanitario dell’attività. Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha invitato alla cautela: “Non vi è alcuna evidenza certa circa la riconducibilità dell’intossicazione all’attività in questione. Evitiamo allarmismi allo stato attuale ingiustificati”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

guardia finanza vibo

Truffe sul Superbonus, sequestrati oltre 3 milioni di euro di crediti d’imposta

Calabria
SOVERATO (CZ) - La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo di crediti d’imposta per oltre 3 milioni di euro, ritenuti...

Intossicazione da botulino a Diamante. Salgono a sette i ricoveri a Cosenza, quattro sono...

Area Urbana
COSENZA - Hanno mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa comprato in un food track parcheggiato a Diamante ma dopo alcune ore...
Roberto-Calderoli

Ponte sullo Stretto, Calderoli: «porterà ricchezza anche al Nord e nella mia Lombardia»

Calabria
ROMA - "Ieri ho partecipato alla riunione del Cipess che ha dato il via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina,...
west-nile-reggio

West Nile, prima vittima in Calabria: muore anziano al Gom, Lucano ordina la disinfestazione

Calabria
REGGIO CALABRIA - Il virus West Nile, trasmesso dalle zanzare del genere Culex, ha fatto la prima vittima in Calabria. Un uomo di 80...
carabinieri controlli

Fuscaldo, dramma della solitudine: donna trovata morta in condizioni di abbandono e degrado

Tirreno
FUSCALDO (CS) – Una tragedia silenziosa nel cuore dell’estate, ha scosso la comunità tirrenica del Cosentino. Una donna di circa cinquant’anni è stata trovata...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36901Area Urbana22189Provincia19704Italia7979Sport3836Tirreno2837Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

guardia finanza vibo
Calabria

Truffe sul Superbonus, sequestrati oltre 3 milioni di euro di crediti...

SOVERATO (CZ) - La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo di crediti d’imposta per oltre 3 milioni di euro, ritenuti...
carabinieri controlli
Tirreno

Fuscaldo, dramma della solitudine: donna trovata morta in condizioni di abbandono...

FUSCALDO (CS) – Una tragedia silenziosa nel cuore dell’estate, ha scosso la comunità tirrenica del Cosentino. Una donna di circa cinquant’anni è stata trovata...
Festival Internazionale della Fisarmonica S. Vincenzo La Costa - 10 agosto (1)
Provincia

A San Vincenzo La Costa il Festival Internazionale della Fisarmonica. Tre...

SAN VINCENZO LA COSTA (CS) - La ventesima edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa entra nel vivo con le...
Calabria

Al Pronto soccorso di Catanzaro arriva il pulsante alert contro le...

CATANZARO - Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, ha approvato il disciplinare tecnico...
Calabria

Ponte sullo Stretto, scatta la mobilitazione: “un furto annunciato, non un’opera...

REGGIO CALABRIA - Il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto scatena una nuova ondata di proteste in Calabria e...
Padre Fedele corso mazzini
Area Urbana

Padre Fedele: Diocesi, Provincia Calabra dei Cappuccini e Casa S. Francesco...

COSENZA - "In un momento molto delicato per la salute di padre Fedele, la cui persona e la cui opera stanno a cuore a...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA