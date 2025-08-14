Botulino, buone notizie dall’Annunziata: altri 3 dimessi. In ospedale ancora 9 ricoverati

- Advertisement -

COSENZA – Buone notizie dall’ospedale Annunziata di Cosenza. Sembra arrestarsi l’ondata di ricoveri di questi giorni, a causa della tossina botulinica che ha colpito 17 pazienti – e ha provocato due vittime – e che ha fatto scattare il sequestro di un food truck a Diamante.

Dall’azienda ospedaliera di Cosenza fanno sapere che “altri pazienti fanno ritorno a casa dopo. Nella giornata di oggi sono dimessi al domicilio n° 3 pazienti:

n° 1 ricoverato in Area medica ;

ricoverato in ; n° 2 ricoverati in Pediatria

Trasferito dalla Terapia Intensiva al Reparto di Medicina n° 1 pazienti.

Situazione ricoveri: in tutto 9

n° 2 in Terapia Intensiva;

n° 1 in Pediatria;

n° 6 nei Reparti di Area Medica