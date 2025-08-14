HomeArea Urbana

Botulino, buone notizie dall’Annunziata: altri 3 dimessi. In ospedale ancora 9 ricoverati

Sembra arrestarsi l'ondata di ricoveri di questi giorni, a causa della tossina da botulino che ha colpito 17 pazienti - e ha provocato due vittime - e che ha fatto scattare il sequestro di un food truck a Diamante

COSENZA – Buone notizie dall’ospedale Annunziata di Cosenza. Sembra arrestarsi l’ondata di ricoveri di questi giorni, a causa della tossina botulinica che ha colpito 17 pazienti – e ha provocato due vittime – e che ha fatto scattare il sequestro di un food truck a Diamante.

Dall’azienda ospedaliera di Cosenza fanno sapere che “altri   pazienti fanno ritorno a casa dopo. Nella giornata di oggi sono dimessi al domicilio  n° 3 pazienti:

  • n° 1 ricoverato in Area medica;
  • n° 2 ricoverati in Pediatria

Trasferito dalla Terapia Intensiva al Reparto di Medicina n° 1 pazienti.

Situazione ricoveri: in tutto 9

  • n° 2 in Terapia Intensiva;
  • n° 1 in Pediatria;
  • n° 6 nei Reparti di Area Medica
pd-calabria-
Calabria

Bruni: “Pd unito e radicato sul territorio per costruire l’alternativa alla...

CATANZARO - "Il lavoro svolto dal segretario provinciale Gregorio Gallello nella costruzione di una segreteria provinciale solida, rappresentativa e competente è un passo importante...
Ambulanza-spiaggia.
Calabria

Due malori in mare: turista 66enne muore mentre è in acqua,...

VIBO MARINA (VV) - La tranquilla cornice estiva delle spiagge vibonesi è stata scossa da due distinti episodi che hanno mobilitato forze dell'ordine e...
Roberto-Occhiuto
Calabria

Occhiuto: “Crotone non sarà la discarica d’Italia”. La Regione Calabria vince...

CATANZARO - "La Regione Calabria ha vinto il ricorso al Tar, presentato mesi fa per stoppare l'utilizzo delle discariche crotonesi per lo stoccaggio dei...
tirocinanti cosenza sacco
Calabria

I 266 ex tirocinanti ministeriali calabresi cercano risposte dalla politica: “Da...

COSENZA - "L’approvazione dell’emendamento 19.13, a firma di Francesco Cannizzaro, posto sul decreto Sud (DL 124/2023), avvenuta il 26 ottobre 2023, sarebbe dovuto essere...
drone-carcere-rossano
Ionio

Drone con droga e cellulari bloccato mentre si poggiava sul tetto...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un drone è stato scoperto sul tetto del carcere di Rossano dagli agenti della polizia penitenziaria. La notizia è stata...
incidente-tarsia-2
Provincia

Tarsia, incidente sull’A2 tra due auto: una si ribalta. Tre feriti...

TARSIA (CS) - Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l'Autostrada A2 "del Mediterraneo" nei pressi dello svincolo di...
