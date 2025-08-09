HomeArea Urbana

Botulino a Cosenza, condizioni stazionarie per i 12 ricoverati: 6 le fiale di siero già somministrate

Dopo i due decessi registrati nei giorni scorsi, restano sotto osservazione i pazienti ricoverati in ospedale. Le indagini della Procura di Paola hanno portato a tre indagati per omicidio colposo e commercio di alimenti nocivi

COSENZA – Restano stazionarie, al momento, le condizioni delle 12 persone ricoverate presso l’ospedale di Cosenza a causa di una grave intossicazione da botulino. Nove di queste si trovano ancora in rianimazione, mentre altri tre sono stati collocati in reparti ordinari, con un quadro clinico ritenuto dai sanitari dell’Annunziata meno critico. Nella tarda serata di ieri, è stato somministrato il siero antibotulinico a uno dei pazienti: si tratta della sesta fiala utilizzata dai medici dall’inizio dell’emergenza. La disponibilità del siero resta una priorità per l’ospedale, mentre i sanitari continuano a monitorare attentamente l’evoluzione del quadro clinico di tutti i ricoverati.

Un focolaio che ha avuto origine presumibilmente da un panino contenente salsiccia e broccoli di rapa, consumato presso un chiosco ambulante di Diamante. L’alimento contaminato sarebbe stato consumato da tutte le persone colpite, compresi l’uomo originario del Napoletano, Luigi Di Sarno e una donna residente nel Cosentino, entrambi deceduti nei giorni scorsi.

Il food truck del venditore ambulante è stato posto sotto sequestro e la Procura di Paola ha avviato un’indagine formale. Al momento risultano tre persone indagate, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

