Bonomi a Cosenza elenca gli obiettivi: «investimenti, riforme e meno tasse sul lavoro»

COSENZA – “In questo momento il Governo non ha a disposizione risorse infinite e preparare una legge di bilancio quando ci sono ancora partite molto grosse aperte, diventa complicato. Siamo stati chiari, ci sono tre obiettivi: gli investimenti che vanno stimolati, le riforme e abbassare le tasse sul lavoro“. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all’assemblea pubblica degli industriali cosentini che ha eletto nuovo presidente Giovan Battista Perciaccante.

“Nonostante gli interventi fatti nel 2021 sul 2022 – ha aggiunto Bonomi chiudendo i lavori dell’assemblea – il cuneo fiscale è aumentato ancora e siamo uno dei paesi europei dove è aumentato di più. Bisogna fare un taglio strutturale al cuneo, sedici miliardi, di cui due terzi concentrati a favore dei lavoratori e un terzo per le imprese. Questo significa dare agli italiani una mensilità strutturale in più per tutta la loro vita lavorativa. Dobbiamo intervenire sulle diseguaglianze del paese, oggi abbiamo la possibilità di farlo, altrimenti continueremo a galleggiare, ma non otterremo i risultati che ci siamo dati”.

Bonomi: “dopo il Covid abbiamo fatto i compiti a casa”

“Noi siamo il corpo intermedio dello Stato, abbiamo una funzione sociale che rivendichiamo, ma poi dobbiamo anche essere pronti a difenderla. Perché fare le cose giuste è molto più complicato di fare quelle comode. Abbiamo stupito il mondo dopo il Covid. Si parla di miracolo? No. Non è un miracolo. Noi abbiamo fatto i compiti a casa”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando all’assemblea degli industriali della provincia di Cosenza.

“Noi dopo le crisi del 2008, 2010, 2011 quando abbiamo preso le sberle, bisogna dirlo – ha aggiunto Bonomi – abbiamo fatto i compiti a casa. Abbiamo patrimonializzato le nostre imprese. Abbiamo investito in ricerca e innovazione. Siamo andati sui mercati internazionali e abbiamo differenziato. Poi abbiamo avuto la fortuna di incrociare un provvedimento di politica industriale che era l’industria 4.0 e quindi noi ci siamo fatti trovare pronti alla sfida della ripartenza. Oggi la sfida qual è? È mettere l’uomo al centro, l’industria 5.0 ed è per questo che insistiamo molto perché dobbiamo investire per agganciare le transizioni che sono ineludibili: transizione green, transizione digitale, però per farlo servono investimenti”.