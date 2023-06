Boccia(Pd): «il sindaco Caruso ha ereditato una città disastrata»

COSENZA – “In favore dei Comuni si potrebbe pensare anche ad un sostegno specifico, come per esempio con un supporto tecnico per i progetti al Pnrr. Ma questo lo si fa se si ha una concezione della centralità dello Stato e anche del ruolo del servizio e della Funzione pubblica”. Lo ha affermato il senatore Francesco Boccia, sempre nell’incontro cosentino di ieri sull’Autonomia differenziata e riferendosi al Comune di Cosenza, approfittando anche della presenza del sindaco Franz Caruso, ha ricordato che quando si è insediato ha trovato un vero e proprio disastro, lasciato dal sindaco Mario Occhiuto, con un dissesto economico drammatico e i problemi che Cosenza aveva, erano i problemi di una città che era stata messa in ginocchio da una visione che è una visione di destra.

