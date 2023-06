Boccia(Pd) a Cosenza: «il Ddl Calderoli è un progetto scellerato»

COSENZA – “L’Ufficio parlamentare di bilancio finalmente ha messo nelle condizioni di dare alla Repubblica Italiana i numeri che un’autorità terza aveva il dovere di dare e ha smascherato ministro Calderoli, mettendo a nudo il progetto spacca Italia e la Lega”. Lo ha affermato il presidente del gruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, venuto a Cosenza per spiegare i rischi dell’Autonomia differenziata del Ddl Calderoli, agli iscritti ed agli amministratori del Pd cosentino. “Un progetto scellerato – lo ha definito – che non divide solo il Nord e il Sud del Paese cosa già grave di per sè, ma divide anche le aree interne le aree di montagna che sono quelle che hanno più difficoltà”.

