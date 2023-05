BKT ‘Fattore Campo’, a Cosenza l’inaugurazione del parco giochi polivalente e inclusivo

COSENZA – La riqualificazione dell’area è legata al progetto sociale denominato “Fattore Campo” di BKT, title sponsor della Serie BKT da cinque anni, che, in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B, ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città del campionato. Protagonisti dell’iniziativa sono i tifosi che, giocando al concorso BKTpremia che permette di vincere numerosi premi, hanno la possibilità di accumulare punti per far scalare la propria squadra del cuore nella speciale classifica di Fattore Campo.

Durante la stagione 2021-22 a vincere il campionato di Fattore Campo è stata proprio la città di Cosenza che ha visto la riqualificazione di un parco giochi polivalente e inclusivo per bambini in via degli stadi. E domani, giovedì 4 maggio alle 16.00 è in programma una bella attività sociale organizzata dall’associazione di volontariato “La Terra di Piero”.

L’obiettivo di BKT Tires, che ha finanziato la riqualificazione del progetto, è quello di far vivere ai bambini cosentini e ai tifosi più adulti uno speciale pomeriggio di festa e inclusione. Per i più piccoli sarà previsto un momento dedicato al gioco e allestita una postazione-merenda. Saranno presenti, insieme a una panchina da calcio mobile brandizzata con i colori rossoblù, anche le leggende del Cosenza Calcio Alberto Urban e Gigi Simoni che autograferanno e regaleranno tantissimi palloni di BKT che si è occupata di ideare e finanziare il progetto.

Il progetto di Cosenza

L’intervento progettuale, all’interno delle aree individuate adiacenti allo stadio, prevedeva la realizzazione di uno o più spazi adibiti al gioco dei bambini in modo da creare, nella totalità, un luogo di aggregazione sociale. Un nuovo spazio per il tempo libero, di forma quadrangolare di dimensioni complessive medie pari a ca. ml 15 x 30, con una risultante superficie pari a ca. mq 450, suddivisa in due porzioni, ognuna delle quali verrà interessata dall’installazione delle attrezzature ludiche.

L’idea progettuale è stata quella di creare un parco giochi inclusivo, ovvero un parco a cui tutti i bambini possano avere accesso. Giocare liberamente insieme agli altri coetanei è un diritto di ogni bambino: l’articolo 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite riconosce infatti a ogni bambino, insieme al riposo e al tempo libero, anche “il diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età”. Un diritto fondamentale per tutti, che vogliamo garantire attraverso la realizzazione di spazi fruibili anche da persone ipovedenti o con diverse abilità motorie. L’idea di realizzare uno spazio in prossimità dello stadio nasce dall’intenzione di avvicinare la Società Cosenza Calcio alla Comunità cosentina attraverso azioni concrete e una solida progettualità di rilevanza civica.